Đối thoại để đồng hành phát triển giáo dục

Giờ học của trẻ tại Trường Mầm non An Cựu.

Lắng nghe trăn trở của nhà giáo

Hội nghị tập trung vào ba yêu cầu trọng tâm: đổi mới quản trị nhà trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, phát triển toàn diện học sinh. Các vấn đề được trao đổi dân chủ, cởi mở, đi thẳng vào thực tiễn. Những nội dung thuộc thẩm quyền, phường trả lời rõ, giao trách nhiệm và thời hạn xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền, trên tinh thần không né tránh.

Chủ tịch UBND phường An Cựu Hoàng Thị Như Thanh cho hay, bên cạnh những kết quả đạt được giáo dục trên địa bàn vẫn đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Cơ sở vật chất của một số trường còn thiếu; áp lực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuyển đổi số ngày càng lớn. Nguy cơ mất an toàn cho trẻ em, tai nạn đuối nước và những tác động từ mạng xã hội vẫn hiện hữu. Đời sống và tâm tư của một bộ phận giáo viên còn nhiều trăn trở.

Bà nhấn mạnh, ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là cơ sở để địa phương cùng ngành giáo dục tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, đổi mới quản trị nhà trường, chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc và chăm lo đội ngũ cần được triển khai đồng bộ.

Từ thực tiễn trường học, các giáo viên đặt ra nhiều vấn đề, nổi bật là những băn khoăn trước việc sắp xếp mạng lưới trường học, tinh gọn bộ máy và vị trí việc làm. Cô Trần Thị Thủy Nhi, giáo viên Trường Tiểu học An Cựu đặt vấn đề về tác động của quá trình tinh gọn bộ máy đối với cơ hội phát triển và cống hiến của giáo viên trẻ. Đây cũng là băn khoăn chung của nhiều giáo viên trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường lớp và tinh gọn bộ máy.

Nhiều giáo viên bày tỏ mong muốn tiếp tục tinh giản hồ sơ, sổ sách và công việc hành chính để có thêm thời gian tập trung chuyên môn, chăm lo học sinh. Việc quan tâm đời sống, tinh thần của đội ngũ cũng được đặt ra nhằm giúp giáo viên duy trì năng lượng, sự sáng tạo và tình yêu nghề trước yêu cầu công việc ngày càng cao.

Các thầy cô giáo cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hơn đến giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức công dân và chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là trước tác động ngày càng lớn từ môi trường mạng.

Từ những vấn đề trước cổng trường như hàng rong, thực phẩm không rõ nguồn gốc, ùn tắc, mất an toàn giao thông đến nguy cơ đuối nước, tai nạn thương tích, cô Đặng Thị Hảo, giáo viên Trường Tiểu học Huyền Trân, kiến nghị rà soát các khe, suối, vùng trũng sau mưa lũ, kịp thời cảnh báo, xử lý nguy cơ để bảo đảm an toàn cho học sinh cả trong và ngoài thời gian học tập tại trường.

Đặt giáo dục ở vị trí trung tâm của sự phát triển

Đại hội Đảng bộ phường An Cựu lần thứ I xác định phát triển giáo dục và đào tạo là một trong 5 chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây không chỉ là một nội dung trong văn kiện mà là lựa chọn có tính chiến lược, bởi muốn phát triển kinh tế đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch và xây dựng phường thông minh, trước hết phải có nguồn nhân lực được trang bị kiến thức, kỹ năng, kỷ luật và khả năng thích ứng.

Ông Lê Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy phường An Cựu cho rằng, một địa phương chỉ phát triển bền vững khi con người được phát triển toàn diện; trẻ em được học tập trong điều kiện tốt; người dân có tri thức, kỹ năng và khả năng làm chủ cuộc sống. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai. Đây là trách nhiệm của nhà trường, đội ngũ nhà giáo mà cần sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, gia đình và toàn xã hội.

Cần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, công bằng, giảm áp lực hồ sơ, sổ sách để giáo viên tập trung chuyên môn; chú trọng bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng số, ứng dụng AI và bảo vệ danh dự, uy tín nhà giáo. Phường phấn đấu đến năm 2030 có trên 89% trường đạt chuẩn quốc gia, ưu tiên đầu tư các hạng mục bảo đảm an toàn, sức khỏe học sinh, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị và trường học thông minh. Cùng với đó là xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc, tăng cường phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường…

Để những định hướng trên đi vào thực tế, ông Lê Ngọc Bảo đề nghị, sau hội nghị phải làm rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện từng kiến nghị, không để đối thoại xong rồi kiến nghị vẫn nằm trên giấy. Đối với các trường học, mỗi đơn vị được đề nghị lựa chọn ít nhất một vấn đề cụ thể để tạo chuyển biến rõ nét trong năm học 2026 - 2027. Không cần chọn quá nhiều, nhưng đã chọn thì phải làm đến nơi, đến chốn và có kết quả đo đếm được.