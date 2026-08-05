Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kế hoạch được thông qua tại Hội nghị trao đổi về giáo dục cơ bản tại châu Phi lần thứ 3 (FLEX2026), diễn ra ở Malawi.

Hội nghị quy tụ hơn 600 nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và đối tác phát triển đến từ 42 nước châu Phi.

Tại hội nghị, các chính phủ nhất trí về một số ưu tiên hành động nhằm cải thiện chất lượng giáo dục châu Phi, như: Tăng cường ngân sách cho giáo dục, mở rộng phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh phối hợp giữa các đối tác phát triển, cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ em dễ bị tổn thương...

Nhiều nước công bố các cam kết cụ thể về bổ sung nguồn lực cho giáo dục. Theo đó, Sierra Leone cam kết dành 21% chi tiêu quốc gia cho giáo dục, Gambia dành 25% ngân sách quốc gia cho giáo dục, ưu tiên phổ cập các kỹ năng đọc viết và tính toán cơ bản.

Ngoài ra, các đối tác phát triển công bố những khoản tài trợ mới cho giáo dục tại châu Phi. Quỹ Đối tác toàn cầu vì giáo dục cam kết bổ sung 37 triệu USD cho các chương trình giáo dục tại Lesotho, Namibia, Zambia và Zimbabwe. Ngân hàng Thế giới (WB) khẳng định tiếp tục tài trợ thông qua chương trình AIM4Learning. Các cam kết trên hướng tới mục tiêu để mọi trẻ em châu Phi đều biết đọc, biết viết và tính toán ở độ tuổi tiểu học.

https://nhandan.vn/chau-phi-tang-dau-tu-cho-giao-duc-post979780.html