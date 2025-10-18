Nhân rộng mô hình tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú tại 5 trường học

Mô hình tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Năm học 2025 - 2026, mô hình tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú được mở rộng triển khai tại 5 trường tiểu học: Vĩnh Ninh, Trường An, Xuân Phú, Vỹ Dạ và Thuận Thành. Đây là các đơn vị được lựa chọn nhân rộng mô hình sau 6 trường thực hiện thí điểm trong những năm qua, nhằm xây dựng bếp ăn học đường theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.

Các cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên cấp dưỡng được trang bị các kiến thức liên quan đến việc tổ chức bếp ăn bán trú: Nhận diện và kiểm soát các mối nguy ô nhiễm thực phẩm; thực hành tốt vệ sinh cá nhân, đặc biệt là “bàn tay tốt”; điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở chế biến; phương pháp bảo quản, vận chuyển thực phẩm an toàn; hướng dẫn sử dụng phần mềm “kiểm thực 3 bước”…

Đáng chú ý, các nhân viên y tế trường học được hướng dẫn thực hành trực tiếp các thao tác kiểm tra chén, bát, khay ăn bằng thuốc thử glugol, thực hành quy trình lưu mẫu thức ăn, bảo quản thực phẩm và xử lý tình huống thực tế trong bếp ăn tập thể.

Theo Sở Y tế, đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho học sinh. Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, nhân viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và công cụ số hóa trong quản lý bếp ăn, góp phần bảo đảm bữa ăn học đường an toàn, dinh dưỡng.

Cùng ngày, Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn hệ thống kiến thức cấp trung học cơ sở (THCS) trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Một giờ học tại Trường THCS Trần Cao Vân

Chương trình được tổ chức nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên THCS của các môn: Toán, ngữ văn, khoa học tự nhiên nắm vững định hướng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đồng thời hệ thống hóa kiến thức trọng tâm của từng môn học trong Chương trình GDPT 2018.

Các chuyên đề tập trung làm rõ những điểm mới và định hướng cốt lõi của Chương trình GDPT 2018 so với Chương trình GDPT 2006; giúp giáo viên nắm vững cấu trúc, mạch nội dung và hệ thống kiến thức nền tảng của cấp THCS. Bên cạnh phần lý thuyết, các báo cáo viên còn minh họa cụ thể các chủ đề, bài học mới trong từng môn học. Đồng thời, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Trong phần thảo luận, các giáo viên được hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, thiết kế hoạt động học tập gắn với thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng hiệu quả sách giáo khoa cùng tài nguyên điện tử.