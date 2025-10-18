  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 18/10/2025 17:32

Nhân rộng mô hình tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú tại 5 trường học

HNN.VN - Chiều 18/10, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nhân rộng mô hình tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) bếp ăn tập thể (bán trú) trong trường học.

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trúGói ghém yêu thương trong bữa cơm bán trúGiám sát dinh dưỡng học đường tại 8 trường mầm non các xã nghèoKiểm tra công tác y tế học đường, bếp ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục

Mô hình tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Năm học 2025 - 2026, mô hình tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú được mở rộng triển khai tại 5 trường tiểu học: Vĩnh Ninh, Trường An, Xuân Phú, Vỹ Dạ và Thuận Thành. Đây là các đơn vị được lựa chọn nhân rộng mô hình sau 6 trường thực hiện thí điểm trong những năm qua, nhằm xây dựng bếp ăn học đường theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.

Các cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên cấp dưỡng được trang bị các kiến thức liên quan đến việc tổ chức bếp ăn bán trú: Nhận diện và kiểm soát các mối nguy ô nhiễm thực phẩm; thực hành tốt vệ sinh cá nhân, đặc biệt là “bàn tay tốt”; điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở chế biến; phương pháp bảo quản, vận chuyển thực phẩm an toàn; hướng dẫn sử dụng phần mềm “kiểm thực 3 bước”…

Đáng chú ý, các nhân viên y tế trường học được hướng dẫn thực hành trực tiếp các thao tác kiểm tra chén, bát, khay ăn bằng thuốc thử glugol, thực hành quy trình lưu mẫu thức ăn, bảo quản thực phẩm và xử lý tình huống thực tế trong bếp ăn tập thể.

Theo Sở Y tế, đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho học sinh. Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, nhân viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và công cụ số hóa trong quản lý bếp ăn, góp phần bảo đảm bữa ăn học đường an toàn, dinh dưỡng.

Cùng ngày, Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn hệ thống kiến thức cấp trung học cơ sở (THCS) trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

 Một giờ học tại Trường THCS Trần Cao Vân

Chương trình được tổ chức nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên THCS của các môn: Toán, ngữ văn, khoa học tự nhiên nắm vững định hướng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đồng thời hệ thống hóa kiến thức trọng tâm của từng môn học trong Chương trình GDPT 2018.

Các chuyên đề tập trung làm rõ những điểm mới và định hướng cốt lõi của Chương trình GDPT 2018 so với Chương trình GDPT 2006; giúp giáo viên nắm vững cấu trúc, mạch nội dung và hệ thống kiến thức nền tảng của cấp THCS. Bên cạnh phần lý thuyết, các báo cáo viên còn minh họa cụ thể các chủ đề, bài học mới trong từng môn học. Đồng thời, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Trong phần thảo luận, các giáo viên được hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, thiết kế hoạt động học tập gắn với thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng hiệu quả sách giáo khoa cùng tài nguyên điện tử.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Nhân rộngmô hình tiên tiến đảm bảoan toànthực phẩmbếp ănbán trú
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng môi trường học đường an toàn, không có tệ nạn

Không chỉ là cơ sở đào tạo nghề du lịch uy tín, Trường Cao đẳng Du lịch Huế còn là điểm sáng trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình mới.

Xây dựng môi trường học đường an toàn, không có tệ nạn
Đảm bảo an toàn cho chăn nuôi nông hộ

Với tỷ lệ hộ chăn nuôi chiếm hơn 78% trên địa bàn toàn thành phố, vấn đề đảm bảo an toàn cho chăn nuôi nông hộ được đặt ra không chỉ mang tính cấp thiết, mà cần cả chiến lược dài hơi.

Đảm bảo an toàn cho chăn nuôi nông hộ
Đảm bảo an toàn điện và phòng cháy nổ tại các chợ

Sáng 1/10, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất trong lĩnh vực điện và phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho cán bộ chức năng và Ban quản lý chợ các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Đảm bảo an toàn điện và phòng cháy nổ tại các chợ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top