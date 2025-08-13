  • Huế ngày nay Online
Lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học

HNN.VN - Chiều 20/8, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn về lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong trường trung học cơ sở (THCS).

 Học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu (phường Thuận Hóa) viếng nghĩa trang liệt sĩ

Cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy một số môn học có tích hợp nội dung GDQPAN ở các trường THCS trên địa bàn thành phố được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ GD&ĐT, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh và Sở GD&ĐT về công tác GDQPAN trong trường học.

Đồng thời, giáo viên được hướng dẫn cụ thể phương pháp lồng ghép nội dung GDQPAN vào các môn học và hoạt động giáo dục, bảo đảm tính khoa học; trao đổi các mô hình hay, cách làm sáng tạo từ cơ sở; thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giảng dạy.

Nội dung tập huấn cũng bao quát các yêu cầu về nội dung, hình thức tổ chức, yêu cầu cần đạt và điều kiện bảo đảm thực hiện; nhấn mạnh sự liên thông giữa hoạt động trên lớp và trải nghiệm, giữa kiến thức cơ bản với kỹ năng, thái độ.

Qua tập huấn, đội ngũ quản lý, giáo viên được cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng thiết kế bài giảng, tổ chức lớp học và công tác quản lý, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn; giúp học sinh hình thành ý thức, trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng cùng ngày, Sở GD&ĐT cũng tổ chức hội nghị hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong trường tiểu học tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

Truyền tình yêu quê hương qua môn âm nhạc 

Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu đến từ các trường tiểu học được phổ biến những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức thực hiện: Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm mục tiêu xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng kỹ năng sống, nhân cách cho học sinh tiểu học. Việc lồng ghép được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi, đồng thời bảo đảm thống nhất với khung chương trình giáo dục phổ thông.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các nội dung GDQPAN sẽ được tích hợp trong nhiều môn học và hoạt động giáo dục, như: Tiếng Việt, tự nhiên và xã hội, đạo đức, lịch sử và địa lí, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm. Chủ đề xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 5 tập trung bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ; giáo dục ý thức bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tìm hiểu chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; đồng thời khuyến khích tinh thần đoàn kết, tương trợ trong học tập.

MINH HIỀN
