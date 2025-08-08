  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 13/08/2025 16:17

Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường học

HNN.VN - Ngày 13/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQPAN); quân sự, quốc phòng và phòng, chống khủng bố năm học 2024 - 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Đổi mới phương pháp giáo dục quốc phòng an ninh trong các trường họcKiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh tại Sở Giáo dục và Đào tạoBồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo

 Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường học

Trong năm học 2024 - 2025, công tác GDQPAN tại các cơ sở giáo dục đã có những chuyển biến mạnh mẽ, từ nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đến việc tổ chức thực hiện. 100% trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn đã triển khai đúng, đủ nội dung môn GDQPAN theo quy định. Kết quả kiểm tra, đánh giá có trên 98% học sinh THPT đạt loại khá và giỏi môn học này.

Toàn thành phố tổ chức 35 hội thao GDQPAN cấp cơ sở, thu hút hàng chục nghìn lượt học sinh tham gia. Qua đó, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức kỷ luật và trách nhiệm công dân. Nhiều trường còn lồng ghép các hoạt động trải nghiệm di sản, tham quan di tích, dâng hương nghĩa trang liệt sĩ, giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ được chú trọng, 100% giáo viên GDQPAN được tập huấn, cập nhật kiến thức mới, với sự tham gia giảng dạy của cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được bổ sung, bảo đảm an toàn khi sử dụng vũ khí, trang bị.

Bước vào năm học 2025 - 2026, ngành GD&ĐT TP. Huế đặt mục tiêu tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, giữ vững an ninh, an toàn trường học. Công tác GDQPAN sẽ được kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân, phù hợp đặc điểm từng lứa tuổi.

Ngành tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên GDQPAN có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực sư phạm tốt; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ. Đồng thời, đầu tư bổ sung và quản lý chặt chẽ vũ khí, trang thiết bị, mô hình học cụ, củng cố thao trường, bãi tập; đăng ký, sử dụng an toàn tuyệt đối súng tiểu liên AK cấp 5 hoán cải.

Song song đó, các cơ sở giáo dục sẽ quán triệt nghiêm các quy định về công tác quân sự, quốc phòng, phòng chống khủng bố, phòng thủ dân sự; kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, nhà trường trong Quân đội; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và đào tạo sĩ quan dự bị.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Tăng cườnggiáo dục quốc phòng - an ninhtrường họcSở GD&ĐT TP. Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tinh gọn bộ máy: Tăng cường năng lực cho cấp xã

Sau 1 tháng chính thức vận hành, bộ máy chính quyền ở các xã, phường đang dần đi vào hoạt động ổn định, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong công tác tổ chức, điều hành và phục vụ người dân.

Tinh gọn bộ máy Tăng cường năng lực cho cấp xã

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top