Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường học

Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường học

Trong năm học 2024 - 2025, công tác GDQPAN tại các cơ sở giáo dục đã có những chuyển biến mạnh mẽ, từ nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đến việc tổ chức thực hiện. 100% trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn đã triển khai đúng, đủ nội dung môn GDQPAN theo quy định. Kết quả kiểm tra, đánh giá có trên 98% học sinh THPT đạt loại khá và giỏi môn học này.

Toàn thành phố tổ chức 35 hội thao GDQPAN cấp cơ sở, thu hút hàng chục nghìn lượt học sinh tham gia. Qua đó, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức kỷ luật và trách nhiệm công dân. Nhiều trường còn lồng ghép các hoạt động trải nghiệm di sản, tham quan di tích, dâng hương nghĩa trang liệt sĩ, giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ được chú trọng, 100% giáo viên GDQPAN được tập huấn, cập nhật kiến thức mới, với sự tham gia giảng dạy của cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được bổ sung, bảo đảm an toàn khi sử dụng vũ khí, trang bị.

Bước vào năm học 2025 - 2026, ngành GD&ĐT TP. Huế đặt mục tiêu tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, giữ vững an ninh, an toàn trường học. Công tác GDQPAN sẽ được kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân, phù hợp đặc điểm từng lứa tuổi.

Ngành tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên GDQPAN có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực sư phạm tốt; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ. Đồng thời, đầu tư bổ sung và quản lý chặt chẽ vũ khí, trang thiết bị, mô hình học cụ, củng cố thao trường, bãi tập; đăng ký, sử dụng an toàn tuyệt đối súng tiểu liên AK cấp 5 hoán cải.

Song song đó, các cơ sở giáo dục sẽ quán triệt nghiêm các quy định về công tác quân sự, quốc phòng, phòng chống khủng bố, phòng thủ dân sự; kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, nhà trường trong Quân đội; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và đào tạo sĩ quan dự bị.