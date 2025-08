Đổi mới phương pháp giáo dục quốc phòng an ninh trong các trường học

Học sinh Trường THPT Phú Bài tham gia Hội thao giáo dục quốc phòng an ninh

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, trong thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2024, Đảng ủy Sở GD&ĐT đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ GD&ĐT trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong các trường học. Qua đó, cán bộ, giáo viên và học sinh ngày càng nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng an ninh.

Đảng ủy Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường học chủ động thực hiện tốt chương trình, kế hoạch, nội dung theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên để tổ chức triển khai việc dạy, học môn học giáo dục quốc phòng an ninh phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa bàn, trường học và học sinh. Chất lượng, kết quả giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh ngày càng được nâng lên. Đồng thời, đã chỉ đạo bổ sung kinh phí, tài liệu, trang thiết bị dạy học, trang phục giáo dục quốc phòng an ninh theo thông tư của Bộ GD&ĐT trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế và đề nghị Đảng ủy Sở GD&ĐT tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong các trường học. Trong đó, cần chú trọng việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng.

Đảng ủy Sở GD&ĐT tiếp tục lãnh đạo đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục quốc phòng an ninh trong các trường học; tăng cường phối hợp để triển khai các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống cách mạng. Ngoài ra, cần đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dùng, bổ sung đầy đủ các loại giáo trình, trang thiết bị mới để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh tại Sở GD&ĐT từ tháng 4 đến tháng 7/2025. Đoàn kiểm tra do Đại tá Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn. Đoàn được thành lập theo Quyết định số 2220-QĐ/TU ngày 31/3/2025 của Thành ủy Huế, với mục tiêu đánh giá toàn diện việc triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống giáo dục, đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy Sở GD&ĐT trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.