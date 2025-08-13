Nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh

Chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Đợt tập huấn nhằm cập nhật những chỉ đạo, định hướng mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời bồi dưỡng, bổ sung kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Đây cũng là dịp để các nhà giáo chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học môn GDQPAN.

Trong đợt tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên được trang bị kiến thức về an ninh phi truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống tại Việt Nam và những vấn đề liên quan đến môn GDQPAN; kỹ năng phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; cập nhật tình hình quốc phòng, an ninh trên thế giới, khu vực và trong nước.

Bên cạnh đó, giáo viên còn được hướng dẫn một số chỉnh lý trong sách giáo khoa môn GDQPAN và phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với yêu cầu dạy học hiện nay.

Việc chủ động tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung và phương pháp giảng dạy được truyền đạt sẽ giúp các giáo viên nâng cao chất lượng dạy học môn GDQPAN tại các cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDQPAN trong giai đoạn mới.