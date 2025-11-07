  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 09/11/2025 14:55

Tuần làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ 10: Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng

Trong tuần làm việc thứ 4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; họp về công tác nhân sự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn kết tạo sức mạnh, hợp tác tạo giá trị, đối thoại để tăng cường niềm tin, cùng phát triểnĐại biểu Quốc hội TP. Huế kiến nghị bổ sung quy hoạch kè biển, không gian ngầmCắt giảm thủ tục, nâng chất lượng quy hoạch, hướng đến đô thị đáng sống

Quang cảnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN) 

Tuần làm việc thứ 4 của Kỳ họp thứ 10 (từ ngày 10-14/11), Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự.

Quốc hội dành sáng 10/11 để họp về công tác nhân sự.

Về công tác lập pháp, Quốc hội thảo luận về các dự án: Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến vào các dự án: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Trong tuần làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026; thảo luận về đề nghị phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
Kỳ họpthứ 10Quốc hộixem xétnội dung
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV:
Đại biểu Quốc hội TP. Huế kiến nghị bổ sung quy hoạch kè biển, không gian ngầm

Sáng 7/11, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở tổ về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, cùng việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030.

Đại biểu Quốc hội TP Huế kiến nghị bổ sung quy hoạch kè biển, không gian ngầm
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV:
Cần cơ chế bảo vệ giám định viên, minh bạch hóa tài sản và khẳng định vị thế y học Việt Nam

Sáng 5/11, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở tổ về bốn dự án luật: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cần cơ chế bảo vệ giám định viên, minh bạch hóa tài sản và khẳng định vị thế y học Việt Nam
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV:
Phân quyền đi đôi trách nhiệm, củng cố niềm tin vào Nhà nước pháp quyền

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã có những góp ý tâm huyết hướng tới mục tiêu chung: Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng phải thật sự là kim chỉ nam cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới - nơi “pháp quyền được hoàn thiện, quản trị quốc gia vì dân và niềm tin nhân dân là nền tảng”.

Phân quyền đi đôi trách nhiệm, củng cố niềm tin vào Nhà nước pháp quyền

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top