Tình hình nhân đạo tại Gaza xấu đi do mưa bão

Khu lều trại của người tị nạn Palestine tại Zeitoun, phía Đông Nam thành phố Gaza bị ngập lụt do mưa lớn, ngày 11/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tàu cứu trợ, do Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với các đối tác quốc tế chuẩn bị, đã rời Cảng quốc tế Mersin (miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ). Lô hàng viện trợ chủ yếu gồm thực phẩm, vật dụng vệ sinh, quần áo và chăn màn.

Theo kế hoạch, tàu sẽ cập cảng El-Arish của Ai Cập để dỡ hàng cứu trợ, sau đó tiếp tục vận chuyển vào Dải Gaza theo các cơ chế điều phối nhân đạo hiện có.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kể từ khi xung đột bùng phát tại Gaza, nước này đã triển khai nhiều đợt viện trợ quy mô lớn. Tính đến nay, hơn 18.000 tấn hàng cứu trợ đã được chuyển tới khu vực. Ngoài ra, các bếp ăn nhân đạo do Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tại Gaza hiện cung cấp hàng chục nghìn suất ăn nóng mỗi ngày cho người dân địa phương trong điều kiện khó khăn.

Các hoạt động viện trợ của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Gaza do tình hình nhân đạo được đánh giá vẫn ở mức nghiêm trọng dù giao tranh đã tạm lắng. Cơ quan quản lý dân sự tại Gaza ngày 13/12 cho biết một đợt thời tiết xấu mạnh kèm mưa lớn và gió lạnh đã khiến ít nhất 11 người Palestine thiệt mạng trong những ngày qua, đồng thời gây thiệt hại ước tính khoảng 4 triệu USD.

Mưa lớn và gió mạnh đã làm sập nhiều công trình vốn bị hư hại từ trước do các cuộc giao tranh. Theo thống kê, ít nhất 13 ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn, hơn 27.000 lều tạm bị cuốn trôi hoặc ngập nước, trong khi hơn 53.000 lều bị hư hại. Thiệt hại này ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 250.000 người trong tổng số khoảng 1,5 triệu người trú ngụ tại các lều bạt và khu tạm cư, vốn không đủ khả năng chống chọi với mưa rét và gió mạnh.

Mưa lớn cũng gây ngập úng hệ thống thoát nước, làm hư hại nhiều trường học và cơ sở giáo dục đang được sử dụng làm nơi trú ẩn, đồng thời làm gián đoạn các đường ống cấp nước tạm thời, gia tăng nguy cơ ô nhiễm. Nhiều điểm y tế dã chiến bị hư hại, dẫn tới mất mát thuốc men, vật tư y tế và trang thiết bị sơ cứu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các vùng trũng bị ngập nước, hoa màu theo mùa bị hư hại và nhiều nhà kính tạm thời bị phá hủy, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng trăm gia đình đang phải sơ tán.

Chính quyền Gaza cho rằng quy mô thiệt hại phản ánh tình trạng dễ tổn thương của các khu tạm cư và kêu gọi cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc, các tổ chức nhân đạo và các bên bảo trợ thỏa thuận ngừng bắn gây sức ép nhằm mở cửa các cửa khẩu, cho phép khẩn cấp đưa vật liệu che chắn, lều trại và hàng cứu trợ vào Dải Gaza.

Đợt thời tiết xấu xảy ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10, song điều kiện sinh hoạt tại Gaza được đánh giá vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Tình hình y tế tại Gaza cũng đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Ông Rik Peeperkorn, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Palestine, cho biết trong giai đoạn từ tháng 7/2024 đến tháng 11/2025, hơn 1.000 bệnh nhân ở Dải Gaza đã tử vong trong khi chờ được sơ tán y tế. Hiện chỉ có khoảng 50% số bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Gaza hoạt động một phần, trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng thuốc men và vật tư y tế.

WHO kêu gọi các quốc gia tăng cường tiếp nhận bệnh nhân từ Gaza và khôi phục hoạt động sơ tán y tế đến Bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem. Cơ quan này cũng hối thúc Israel cho phép vận chuyển vật tư y tế vào Gaza "để có thể giải quyết các nhu cầu cấp thiết".