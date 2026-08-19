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Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp

HNN.VN - Chiều 21/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp năm 2026 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô - mô tô Masco Huế.

Siết chặt sát hạch, nâng cao ý thức người lái xeBồi dưỡng kỹ năng mềm cho cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệpXây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo nghề

 Sở GD&ĐT kiểm tra tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hoạt động nằm trong kế hoạch kiểm tra năm 2026 của Sở GD&ĐT, nhằm rà soát việc thực hiện các quy định pháp luật, đồng thời đánh giá điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác tập trung vào công tác tổ chức, tuyển sinh và quản lý đào tạo; các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp như đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, thiết bị và sân bãi phục vụ thực hành.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ; quản lý hồ sơ, sổ sách; thực hiện quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ cho người học cũng được kiểm tra. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra việc liên kết đào tạo, phối hợp với doanh nghiệp và gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, thị trường lao động.

Theo báo cáo của Trung tâm Masco Huế, đơn vị hiện có 42 cán bộ, nhà giáo, trong đó 37 nhà giáo trực tiếp giảng dạy. Từ năm 2025 đến thời điểm kiểm tra, Trung tâm đã tuyển sinh, đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng cho 2.020 người; trong đó đào tạo lái xe ô tô đạt 2.020 lượt học viên, tương đương khoảng 90% quy mô tuyển sinh/năm được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Việc kiểm tra nhằm ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại trong quá trình tổ chức đào tạo. Đối với lĩnh vực đào tạo lái xe, việc bảo đảm đầy đủ các điều kiện về đội ngũ, chương trình, phương tiện và thực hành có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Đợt này, Sở GD&ĐT cũng tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Phân hiệu Trường Trung cấp Công nghệ - Du lịch số 10, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm Người khuyết tật và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Tâm An.

CÁT AN
 Từ khóa:
Kiểm trachấp hànhpháp luậtgiáo dục nghề nghiệp
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