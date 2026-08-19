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ClockThứ Sáu, 21/08/2026 17:08

Đẩy mạnh các khâu đột phá, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo

HNN.VN - Chiều 21/8, Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Huế do đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Thanh Thủy, Hương Thủy và An Cựu nhằm đánh giá kết quả công tác 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2026.

Nông dân Huế chủ động thích ứng, tạo bứt phá trong mô hình mới"Hiến đất mở đường" - cuộc vận động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộcKhơi dậy sức dân từ sự đồng thuậnTinh thần hiến đất mở đường đã trở thành nét đẹp văn hóa tiêu biểu của người Huế Thành phố Huế phát động nếp sống văn minh trong việc tang lễ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại buổi làm việc  

Nhiều dấu ấn nổi bật từ cơ sở

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều yêu cầu mới khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại tổ dân phố, công tác Mặt trận tại 3 phường đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Nổi bật nhất là phong trào hiến đất mở đường và xây dựng đô thị văn minh. Tại phường Thanh Thủy, người dân đã tự nguyện hiến và trả lại hơn 5.200 m2 đất để nắn chỉnh, mở rộng đường giao thông cùng hạ tầng phân lô, đồng thời tự nguyện đóng góp kinh phí nâng nền đường, bê tông hóa, lắp đèn chiếu sáng và camera an ninh. Tại phường An Cựu, 18 hộ gia đình đã hiến 2.152,2m2 đất để mở rộng kiệt hẻm. Trong khi đó, phường Hương Thủy ghi nhận dấu ấn với 38 công trình hạ tầng do địa phương làm chủ đầu tư và vận động hơn 292 triệu đồng cho an sinh xã hội, xây sửa 5 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang cũng được các địa phương triển khai bài bản. Phường Thanh Thủy ghi dấu ấn với mô hình "Tháng nghe dân nói" chủ đề "Văn minh đô thị"; phường Hương Thủy phát huy hiệu quả vai trò của các chức sắc tôn giáo; phường An Cựu đã đưa quy định tang lễ dưới 72 giờ và tuyên truyền hỏa táng vào quy ước khu dân cư. Cả 3 phường đều hoàn thành xuất sắc công tác bầu cử với tỷ lệ 100% cử tri đi bầu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xử lý công việc.

Tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Quảng cảnh buổi làm việc  

Phát biểu chỉ đạo và kết luận phiên làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài ghi nhận, biểu dương nỗ lực của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể 3 địa phương trong bối cảnh vận hành bộ máy mới.

Định hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các địa phương nâng cao tính chủ động tham mưu cho cấp ủy, khắc phục tư tưởng trông chờ, bị động. Các đơn vị phải hoàn thành bàn giao chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận trước ngày 25/8, phân công cán bộ phụ trách chặt chẽ, không để trống địa bàn hay nhiệm vụ; đồng thời phối hợp sắp xếp các hội quần chúng như Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh, các địa phương cần rà soát toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Mặt trận để đánh giá thực chất, tập trung giải quyết các chỉ tiêu khó. Đặc biệt, cần gắn chặt hoạt động Mặt trận với các mục tiêu đột phá của Đảng bộ thành phố: hướng tới xây dựng xã, phường không có ma túy và toàn thành phố không còn hộ nghèo vào năm 2030; cụ thể hóa Chiến dịch “100 ngày hành động xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số” và tổ chức tốt chương trình “Tháng nghe dân nói”.

Trong triển khai phong trào, các đơn vị tuyệt đối tránh làm dàn trải, hình thức. Mỗi chương trình phải có công trình, sản phẩm kiểm đếm được, ưu tiên các mô hình sinh kế, giảm nghèo rõ đối tượng và nguồn lực. Đồng thời, lấy người dân làm trung tâm, chủ động đối thoại, giải quyết vướng mắc ngay tại cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát, theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Về bộ máy và nguồn lực, cần nâng cao chất lượng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, xây dựng cơ phối hợp chặt chẽ giữa Tổ trưởng dân phố với các đoàn thể; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn quỹ cứu trợ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

 Đồng chí Ngô Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc 

Đối với Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” và “Nếp sống văn minh trong việc tang”, đồng chí Nguyễn Chí Tài yêu cầu 3 phường khẩn trương ban hành kế hoạch chi tiết với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả". Trong hiến đất mở đường, cần thực hiện đúng nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" và có giải pháp hỗ trợ người dân điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hiến đất. Đối với việc tang, cần kiên trì vận động, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trưởng họ và người có uy tín, các chức sắc tôn giáo; chú trọng quản lý đất nghĩa địa.

Trong tháng 9/2026, Mặt trận thành phố sẽ phối hợp với Thuế TP. Huế triển khai Cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng” gắn với tập huấn tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế và phòng chống thất thu ngân sách.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng Mặt trận 3 phường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, lấy sự đồng thuận và hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. 

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 Từ khóa:
Nguyễn Chí TàiMTTQThanh ThủyHương ThủyAn Cựucuộc vận động
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