"Nghe dân nói" từ những chuyện sát sườn ở khu dân cư

Hơn 700 tuyến kiệt chờ đầu tư

Đề xuất đầu tư, nâng cấp đường kiệt được nhiều Tổ dân phố (TDP) ở phường Phú Xuân đặt ra tại chương trình. Có tuyến xuống cấp, thiếu điện chiếu sáng, có nơi hệ thống thoát nước chưa đáp ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Theo đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Phú Xuân, toàn phường hiện có 733 tuyến kiệt với tổng chiều dài hơn 69,5km. Qua rà soát, nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi nguồn kinh phí địa phương còn hạn chế.

Phường đang xây dựng danh mục theo thứ tự ưu tiên, trước hết là những tuyến chưa được đầu tư mặt đường, hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng. Các tuyến kiệt do người dân, TDP đề xuất sẽ được kiểm tra thực tế, đưa vào danh mục để xây dựng kế hoạch đầu tư hằng năm.

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân Nguyễn Đình Bách cho biết, năm qua, phường xin kinh phí sửa chữa được 10 tuyến kiệt. Trong khi đó, toàn phường có hơn 730 tuyến.

“Để làm hết hơn 730 kiệt theo cách hiện nay thì có thể mất hơn 70 năm”, ông Bách nói.

Theo ông Bách, phường đang lập đề án tổng thể về xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến kiệt, tập trung trước vào những tuyến xuống cấp. Phường dự kiến đề xuất thành phố bố trí khoảng 50 tỷ đồng để từng bước giải quyết nhu cầu này và đã báo cáo, đề xuất HĐND thành phố.

Đại diện các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, trưởng ban công tác mặt trận trình bày các ý kiến, đề xuất sát sườn tại chương trình

Những công trình kéo dài

Không chỉ đường kiệt, tiến độ các công trình cũng là vấn đề được nhiều TDP đề cập.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận TDP Tịnh Tâm phản ánh dự án đường Tịnh Tâm kéo dài nhiều năm. Một số hộ dân chưa thống nhất việc đền bù, chưa bàn giao mặt bằng nên dự án chưa thể hoàn thành. Người dân đề nghị các cơ quan liên quan sớm làm việc, tháo gỡ từng trường hợp.

Tại TDP Phú Thạnh, người dân phản ánh việc thi công bờ kè sông Kẻ Vạn còn nhếch nhác dù mặt bằng đã được bàn giao. Đồng thời, kiến nghị trồng lại cây xanh trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Cống Thủy Quan trở ra. Hiện, vỉa hè tại đây đã hoàn thành nhưng cây xanh bị triệt hạ đã lâu chưa được trồng lại, khiến tuyến đường thiếu bóng mát, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống, kinh doanh.

Với nội dung này, ông Nguyễn Đình Bách cho biết dự kiến trước ngày 30/9 sẽ trồng lại toàn bộ số cây đã bị triệt hạ trên đường Lê Duẩn bằng cây nhạc ngựa.

Về các công trình chậm tiến độ, Bí thư Phú Xuân cho biết có nhiều nguyên nhân như nhà thầu bỏ thầu phải lựa chọn lại, giá vật liệu xây dựng tăng hoặc thay đổi đơn vị làm chủ đầu tư. Trong một số dự án, phường không trực tiếp làm chủ đầu tư mà chủ yếu phối hợp.

Việc thiếu hệ thống thoát nước cũng được nhiều người dân phản ánh, trong đó có tình trạng nước thải tràn ra mặt đường Trần Quý Cáp. Phường cho biết đang phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 thuộc UBND thành phố Huế để triển khai các nội dung liên quan Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. Theo kế hoạch, dự án tiếp tục được triển khai trên địa bàn phường, với quy mô hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó có các hạng mục về hệ thống thoát nước tại các tuyến đường chính. Đây là dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

Một vấn đề khác được nhiều TDP quan tâm là nơi sinh hoạt cộng đồng.

Đại diện TDP Chợ Dinh đề nghị phường sớm bố trí địa điểm sinh hoạt cộng đồng, bởi hiện TDP chưa có nơi để tổ chức hội họp, sinh hoạt.

Theo ông Nguyễn Đình Bách, hiện chưa đến 20 trong tổng số 47 TDP của phường có nhà văn hóa. Một số nơi có nhưng diện tích rất nhỏ, có điểm chỉ khoảng 12m².

“Trong quá trình rà soát, sắp xếp tài sản công, phường xác định trước hết ưu tiên cho giáo dục, tiếp đến là các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, trung tâm câu lạc bộ văn hóa - thể thao. Sau đó mới tính đến các thiết chế đô thị như bãi đỗ xe, công viên, giao thông tĩnh; phương án cho thuê, đấu giá được xem xét sau”, ông Bách nói.

Phường đã giao các thành viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn khảo sát, đề xuất địa điểm cụ thể. Tùy điều kiện, có thể bố trí nhà sinh hoạt riêng cho từng TDP hoặc để 2-3 TDP sử dụng chung.

Tại TDP Phú Nhơn, người dân đề nghị đẩy nhanh các công trình trước mùa mưa bão, đồng thời hỗ trợ sửa chữa, bổ sung ghe thuyền, áo phao và phương tiện ứng phó. Ông Bách yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị rà soát mức độ hư hỏng để có phương án trang cấp phương tiện cho các TDP.

Cây xanh trên đường Lê Duẩn triệt hạ đã lâu nhưng chưa được trồng mới

Ngoài những nội dung trên, người dân còn kiến nghị sửa chữa nhà cho hộ có công, hộ khó khăn; nâng cấp cống thoát nước, mặt đường; bê tông hóa các tuyến kiệt xuống cấp; di dời cơ sở kinh doanh đá granit trên đường Nguyễn Gia Thiều ra khỏi khu dân cư. Các vấn đề về vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng, trật tự đô thị, an toàn giao thông, an sinh xã hội, việc làm, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số cũng được đề cập.

Diễn đàn để người dân nêu vấn đề, chính quyền trao đổi, các cơ quan định hướng giải quyết

Theo UBMTTQ Việt Nam phường Phú Xuân, trước chương trình, qua nắm bắt ý kiến tại 47 TDP và các tổ chức chính trị - xã hội, đã có 39 câu hỏi của 30 cá nhân, tập thể gửi đến.

Tại chương trình, 26 ý kiến với hơn 40 nội dung được đại diện các chi bộ, TDP và Ban Công tác Mặt trận trực tiếp trình bày.

Những nội dung này cũng nối tiếp các kiến nghị cử tri được tổng hợp tại Kỳ họp thứ hai HĐND phường Phú Xuân khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó có 53 ý kiến thuộc 6 nhóm lĩnh vực; trong đó 49 ý kiến thuộc thẩm quyền phường, 4 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên. Đến nay, phường đã giải quyết 32/49 ý kiến, còn 17 ý kiến đang tiếp tục thực hiện.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phú Xuân Trần Thị Tường Vy cho rằng nhiều kiến nghị liên quan quy hoạch, dự án, nguồn vốn, tài sản công, đất đai, hạ tầng hoặc thuộc thẩm quyền nhiều cơ quan nên không thể giải quyết ngay.

Theo bà Vy, với những nội dung chưa thể giải quyết, Mặt trận sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xác định hướng xử lý và tiếp tục theo dõi.

“Tháng nghe dân nói - Mặt trận đồng hành cùng Nhân dân” vì vậy được UBMTTQ Việt Nam phường Phú Xuân xác định là diễn đàn để người dân trực tiếp nêu vấn đề, chính quyền trao đổi và các cơ quan liên quan xác định hướng giải quyết, xử lý.