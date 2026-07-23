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ClockThứ Năm, 23/07/2026 14:26

Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo nghề

HNN.VN - Sáng 23/7, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 29 nghề trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học nghềBan hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sơ cấp, trung cấpKhi học nghề song hành với học văn hóaĐào tạo nghề cho khoảng 3.300 lao động nông thôn

 Đại diện các cơ sở giáo dục thảo luận tại hội thảo

Hội thảo nhằm tiếp thu ý kiến của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuyên gia và các đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 29 nghề, làm cơ sở trình UBND thành phố xem xét, ban hành quyết định theo quy định.

Theo các chuyên gia, việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định chi phí cần thiết cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho đào tạo nghề.

Đây cũng là căn cứ để các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính, chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đồng thời làm cơ sở tính toán, xác định dự toán chi ngân sách Nhà nước đối với đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.

Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng cũng góp phần thúc đẩy xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập. Sau khi được ban hành, đây sẽ là cơ sở để thành phố giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nghề cho người lao động có nhu cầu học nghề.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật đối với những ngành, nghề được phép đào tạo tại từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các ý kiến cũng tập trung đánh giá tính phù hợp của các định mức với điều kiện thực tế về chương trình đào tạo, đội ngũ nhân lực, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.

Tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật của từng nghề, bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của TP. Huế và các quy định hiện hành.

MINH HIỀN
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