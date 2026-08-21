Thu ngân sách thành phố đạt hơn 10.500 tỷ đồng

Thi công tại dự án sửa chữa cấp bách đập Thảo Long

Theo kết quả công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tỷ lệ giải ngân bình quân chung của thành phố đạt 37,6%, thấp hơn mức bình quân chung toàn quốc.

Trong nhóm đơn vị cấp thành phố, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao gồm: Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đạt 100%; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Huế đạt 95%; Sở Xây dựng đạt 79,4%; Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi TP. Huế đạt 62,3%. Ở khối địa phương, phường Phong Dinh có tỷ lệ giải ngân cao nhất với 97,8%; tiếp đến là xã Khe Tre đạt 76,7% và phường Phong Thái đạt 70,9%.

Về tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, tổng thu toàn thành phố đạt 10.514 tỷ đồng, bằng 65,7% dự toán HĐND thành phố giao năm 2026 và tăng 118 tỷ đồng so với kỳ trước. Trong tổng số thu, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đạt 3.039 tỷ đồng. Các địa phương có tỷ lệ hoàn thành dự toán cao gồm các xã A Lưới 3 đạt 610,3%; A Lưới 1 đạt 501,6%; A Lưới 4 đạt 445,5% và Khe Tre đạt 313,4%.

Xét theo tổng số thu, nhóm địa phương có kết quả cao gồm các phường Thanh Thủy, Thuận Hóa, Vỹ Dạ, Thủy Xuân và xã Phú Vang. Các địa phương có số thu tăng thêm nhiều nhất trong kỳ gồm các phường Thanh Thủy, Kim Long, Hóa Châu, Hương Thủy.

Ngoài ra, thành phố đã hoàn thành xử lý 202/548 cơ sở nhà, đất thuộc diện cần xử lý, đạt tỷ lệ 36,9%. Trong số này, 151 cơ sở được đưa vào sử dụng hoặc chuyển đổi; 49 cơ sở được khai thác, cho thuê và 2 cơ sở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Năm địa phương đã xử lý toàn bộ số cơ sở nhà, đất thuộc diện quản lý gồm các phường Hóa Châu, Thanh Thủy, Kim Trà và các xã A Lưới 1, A Lưới 4. Xét theo số cơ sở hoàn thành xử lý, phường Phong Điền đứng đầu với 21/48 cơ sở; Quảng Điền xử lý 12/22 cơ sở; Phú Vang và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng hoàn thành xử lý 9 cơ sở.

Từ ngày 14 đến 20/8, toàn thành phố có thêm 3 cơ sở được xử lý. Trong đó, phường Phú Xuân hoàn thành thêm 2 cơ sở và phường Kim Trà hoàn thành thêm 1 cơ sở.