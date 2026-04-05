Kiểm tra Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi

Kỳ thi được tổ chức theo hình thức như Kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức, nhằm giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài, tự đánh giá năng lực để có kế hoạch ôn tập phù hợp. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các đơn vị đánh giá chất lượng học sinh, từ đó xây dựng phương án bồi dưỡng, ôn tập sát với từng đối tượng, chuẩn bị tốt cho kỳ thi chính thức.

Theo quy định, tất cả học sinh lớp 12 phải tham gia đủ 4 bài thi theo nguyện vọng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, gồm ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi trắc nghiệm và làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Đề thi được xây dựng theo định dạng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Bộ GD&ĐT.

Để bảo đảm kỳ thi thử diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, Sở GD&ĐT đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tại các điểm thi. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chuẩn bị, sao in đề thi, hướng dẫn học sinh và quy trình tổ chức thi theo quy định của Bộ GD&ĐT, hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức an toàn, nghiêm túc và chất lượng.