Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

HNN.VN - Chiều 26/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và triển khai kế hoạch cho kỳ thi năm 2026.

 Thí sinh xem số báo danh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Kỳ thi năm 2025 ghi nhận số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 1,165 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Đây cũng là năm đầu tiên áp dụng phương án 2+2 (hai môn bắt buộc ngữ văn, toán và hai môn tự chọn), đồng thời rút ngắn thời gian tổ chức còn 3 buổi. Đây cũng là kỳ thi đặc biệt khi song song thực hiện hai bộ đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2006 và 2018.

Về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cục Quản lý chất lượng thông tin, kỳ thi năm 2026 cơ bản giữ ổn định, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11-12/6. Tuy vậy, Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh một số nội dung nhằm phù hợp mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, với những điểm mới, như: Điều chỉnh quy định về thanh tra, kiểm tra; tinh gọn thủ tục hồ sơ và giấy tờ; rút ngắn thời gian phúc khảo từ 10 xuống 5 ngày; tăng cường sự chặt chẽ trong quy trình chấm phúc khảo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

Tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế Nguyễn Tân cho biết, kỳ thi năm 2025 tại Huế được tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, với 13.456/13.948 thí sinh dự thi. Thành phố đạt tỷ lệ tốt nghiệp 99,05%, có 179 bài thi đạt điểm 10 và chỉ 12 bài bị điểm liệt (0,08%). Huế đứng thứ 9/34 tỉnh, thành về phổ điểm, trong đó 5 môn thuộc top 10 toàn quốc, phản ánh sự thích ứng tốt của giáo viên và học sinh với Chương trình GDPT 2018.

Sở GD&ĐT TP. Huế cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định và sớm ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, các văn bản hướng dẫn để các địa phương chủ động chuẩn bị đồng bộ các khâu tổ chức kỳ thi. Giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Thanh tra cấp tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra để thực hiện công tác kiểm tra các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ năng cho cán bộ thanh tra và rà soát, hoàn thiện quy định về thanh tra, kiểm tra thi để tránh chồng chéo, trùng lặp trong triển khai nhiệm vụ.

MINH HIỀN
Chủ động kế hoạch sinh sản, nâng cao chất lượng dân số

Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 hàng năm là dịp nhắc nhở toàn xã hội cùng chung tay nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (SKSS&KHHGĐ). Tại TP. Huế, nhiều hoạt động truyền thông thiết thực đã được triển khai, giúp người dân nâng cao nhận thức, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản phòng tránh được mang thai ngoài ý muốn, góp phần duy trì mức sinh hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.

Chủ động kế hoạch sinh sản, nâng cao chất lượng dân số
NASA triển khai sứ mệnh nghiên cứu thời tiết không gian

Ngày 24/9, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng 3 tàu vũ trụ nhằm tăng cường khả năng theo dõi thời tiết không gian như các cơn bão Mặt Trời, vốn có thể gây ảnh hưởng tới công nghệ và hệ thống điện trên Trái Đất.

NASA triển khai sứ mệnh nghiên cứu thời tiết không gian
Cắt, tỉa cây xanh phải có mục đích, kế hoạch cụ thể

Huế là đô thị có số lượng và mật độ cây xanh lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, việc quản lý và chăm sóc cây xanh đòi hỏi sự cân bằng giữa nhiều yếu tố: đảm bảo quá trình sinh trưởng, tính thẩm mỹ, khả năng ứng phó thiên tai.

Cắt, tỉa cây xanh phải có mục đích, kế hoạch cụ thể
Triển khai dạy học 2 buổi/ngày: Cần tầm nhìn, kế hoạch cụ thể

Nhiều trường trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố đã triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Thực tế cho thấy, các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai các hoạt động hiệu quả.

Triển khai dạy học 2 buổi ngày Cần tầm nhìn, kế hoạch cụ thể

