Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh xem số báo danh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Kỳ thi năm 2025 ghi nhận số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 1,165 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Đây cũng là năm đầu tiên áp dụng phương án 2+2 (hai môn bắt buộc ngữ văn, toán và hai môn tự chọn), đồng thời rút ngắn thời gian tổ chức còn 3 buổi. Đây cũng là kỳ thi đặc biệt khi song song thực hiện hai bộ đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2006 và 2018.

Về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cục Quản lý chất lượng thông tin, kỳ thi năm 2026 cơ bản giữ ổn định, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11-12/6. Tuy vậy, Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh một số nội dung nhằm phù hợp mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, với những điểm mới, như: Điều chỉnh quy định về thanh tra, kiểm tra; tinh gọn thủ tục hồ sơ và giấy tờ; rút ngắn thời gian phúc khảo từ 10 xuống 5 ngày; tăng cường sự chặt chẽ trong quy trình chấm phúc khảo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

Tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế Nguyễn Tân cho biết, kỳ thi năm 2025 tại Huế được tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, với 13.456/13.948 thí sinh dự thi. Thành phố đạt tỷ lệ tốt nghiệp 99,05%, có 179 bài thi đạt điểm 10 và chỉ 12 bài bị điểm liệt (0,08%). Huế đứng thứ 9/34 tỉnh, thành về phổ điểm, trong đó 5 môn thuộc top 10 toàn quốc, phản ánh sự thích ứng tốt của giáo viên và học sinh với Chương trình GDPT 2018.

Sở GD&ĐT TP. Huế cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định và sớm ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, các văn bản hướng dẫn để các địa phương chủ động chuẩn bị đồng bộ các khâu tổ chức kỳ thi. Giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Thanh tra cấp tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra để thực hiện công tác kiểm tra các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ năng cho cán bộ thanh tra và rà soát, hoàn thiện quy định về thanh tra, kiểm tra thi để tránh chồng chéo, trùng lặp trong triển khai nhiệm vụ.