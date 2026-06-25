Học phí và lựa chọn ngành học

Một buổi tư vấn tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Nông Lâm

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), em Đặng Thị Thảo, ở tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu sớm xác định đăng ký vào ngành học có mức học phí phù hợp với điều kiện gia đình. Thảo cho biết, gia đình chủ yếu sống bằng nghề nông, thu nhập không ổn định nên dù yêu thích một số ngành có học phí cao, em vẫn lựa chọn hướng đi thực tế hơn.

“Em nghĩ nếu chọn ngành có học phí phù hợp thì ba mẹ sẽ đỡ áp lực hơn. Em vẫn có thể học đúng lĩnh vực mình yêu thích, chỉ là cân nhắc thêm yếu tố tài chính để gia đình không phải vay mượn quá nhiều”, Thảo chia sẻ.

Trái với lựa chọn của Thảo, không ít học sinh vẫn quyết tâm theo đuổi những ngành có học phí cao như y khoa, răng - hàm - mặt, luật, kỹ thuật và công nghệ. Biết trước chặng đường phía trước sẽ nhiều áp lực, em Trần Thị Thu Hằng, ở xã Đan Điền cho biết, em sẽ nỗ lực học tập để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

“Em xác định sẽ cố gắng học thật tốt để tìm kiếm và duy trì học bổng. Ngoài giờ học, em sẽ tranh thủ dạy kèm hoặc làm thêm công việc phù hợp để có thêm chi phí sinh hoạt. Em biết sẽ rất vất vả nhưng không muốn vì học phí mà từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ”, Hằng bày tỏ.

Không chỉ riêng Thảo hay Hằng, nhiều thí sinh năm nay đều dành thời gian tìm hiểu học phí trước khi quyết định đăng ký nguyện vọng.

Theo dự kiến của Đại học Huế, học phí năm học 2026 - 2027 được xây dựng theo lộ trình tự chủ tài chính và các quy định hiện hành của Chính phủ. So với năm học trước, phần lớn chương trình đào tạo dự kiến điều chỉnh tăng ở mức phù hợp, trong khi một số ngành vẫn giữ ổn định.

Trong đó, nhóm ngành khoa học xã hội, ngoại ngữ, luật, kinh tế và nông nghiệp có mức học phí dự kiến từ khoảng 16 đến hơn 20 triệu đồng/năm học; các ngành kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên từ khoảng 18 đến 25 triệu đồng/năm. Khối ngành sức khỏe tiếp tục có mức học phí cao nhất, dao động khoảng 40 đến hơn 60 triệu đồng/năm đối với một số chương trình đào tạo theo lộ trình tự chủ.

Dù học phí có xu hướng tăng, mức điều chỉnh nhìn chung vẫn nằm trong khung quy định của Nhà nước và được các đơn vị đào tạo công khai trước mùa tuyển sinh để thí sinh chủ động lựa chọn.

Nhiều trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế cũng đang triển khai đa dạng chính sách hỗ trợ như học bổng khuyến khích học tập, học bổng từ doanh nghiệp, miễn giảm học phí theo quy định, vay vốn tín dụng sinh viên và các quỹ hỗ trợ khẩn cấp. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Theo TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế, khi lựa chọn ngành học, thí sinh không nên chỉ dựa vào sở thích hay xu hướng của thị trường lao động mà cần cân nhắc toàn diện nhiều yếu tố, đặc biệt là năng lực bản thân và điều kiện kinh tế của gia đình.

“Điều quan trọng nhất là lựa chọn ngành học phù hợp để có thể theo đuổi đến cùng”, TS. Lê Văn Tường Lân khuyến nghị.