Bất cập trong quá trình phân loại rác thải ở cơ sở

Tần suất thu gom giữa các khu vực trên địa bàn thành phố chưa đồng đều. Ảnh: HEPCO

Phân loại riêng vẫn... đổ chung

18 giờ, chị P.T.O., trú tại phường Kim Long xách túi rác sinh hoạt ra đầu ngõ bỏ vào điểm tập kết chờ xe gom. Nhà ở khá xa khu vực lắp đặt các thùng rác tái chế, gia đình chị ban đầu còn phân loại rác theo chủ trương của thành phố, nhưng dần các loại rác lại để lẫn lộn vào nhau.

“Ban đầu gia đình tôi cũng phân loại rác thành ba loại, gồm rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế. Song, nhiều lúc bận rộn cứ tiện tay bỏ chung vào một túi cho nhanh. Hơn nữa, thùng rác phân loại của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) đặt cách nhà tôi khá xa, nên tiện đâu chúng tôi bỏ đó”, chị P.T.O. bộc bạch.

Bà N.T.H. (phường Thuận Hóa) cho biết, gia đình bà vẫn cố gắng tách riêng chai nhựa, giấy, thức ăn thừa trước khi mang rác ra điểm tập kết. Tuy nhiên, nhiều lần chứng kiến người khác bỏ đủ loại rác vào cùng một thùng khiến bà không khỏi băn khoăn. “Ban đầu tôi cũng rất hào hứng phân loại nhưng nhiều hôm thấy người khác bỏ lẫn hết vào một chỗ nên cũng có lúc nản. Nếu mọi người cùng làm thì mới có ý nghĩa”, bà N.T.H. chia sẻ.

Thực tế cho thấy, thói quen đổ rác “tiện đâu bỏ đó”, không đúng giờ giấc của người dân vẫn đang diễn ra phổ biến. Nhiều hộ gia đình, hộ kinh doanh chưa tuân thủ khung giờ quy định, bỏ rác quá sớm hoặc sau khi công nhân vệ sinh đã đi qua, gây mất mỹ quan đô thị. Không chỉ rác sinh hoạt, tình trạng rác thải xây dựng và rác thải cồng kềnh bị vứt trộn lẫn cũng diễn ra thường xuyên do các địa phương chưa quy định điểm tập kết riêng.

“Tại nhiều cụm thùng phân loại, các loại rác vẫn bị bỏ sai quy định. Thậm chí, rác thải bị đổ lẫn lộn vào các thùng khác nhau, khiến công tác thu gom và xử lý riêng từng nhóm rác gặp rất nhiều khó khăn”, chị Ngô Thị Dung, công nhân Xí nghiệp Môi trường Bắc Sông Hương (HEPCO) cho biết.

Cần đồng bộ từ hạ tầng đến ý thức

Thông tin từ HEPCO cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai lắp đặt các cụm thùng phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo kế hoạch của UBND thành phố. Đến nay, doanh nghiệp đã bố trí tổng cộng 245 điểm đặt thùng trong giai đoạn đầu tại 23 phường và tiếp tục mở rộng ra 36 phường ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, số lượng điểm đặt thùng vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tế. Do mạng lưới cụm thùng chưa đảm bảo mật độ, nhiều khu vực dân cư nằm quá xa điểm đặt khiến người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận, bỏ rác sau khi đã phân loại.

Một bất cập lớn khác nằm ở quy trình thu gom và công nghệ xử lý sau phân loại. Tần suất thu gom rác trên địa bàn TP. Huế hiện nay chưa có sự đồng đều giữa các khu vực. Trong khi các phường trung tâm được thu gom đều đặn mỗi ngày 1 lần, thì có những địa bàn phải 2 ngày, thậm chí 3 ngày mới có xe gom 1 lần. Sự thiếu đồng bộ này không chỉ không đáp ứng kịp thời nhu cầu bỏ rác của người dân, gây mất vệ sinh, mà còn khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải. Bên cạnh đó, tình trạng người dân bỏ rác không đúng khung giờ vẫn diễn ra khá phổ biến. Nhiều hộ đưa rác ra quá sớm hoặc sau khi xe thu gom đã đi qua khiến các điểm tập kết thường xuyên tồn đọng rác, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

“Tình trạng hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ở TP. Huế chưa cao, nguyên nhân có thể do người dân chưa lưu tâm đến tầm quan trọng của việc phân loại rác thải. Đồng thời, công nghệ xử lý rác thải sau phân loại ở TP. Huế còn hạn chế. Rác tái chế chủ yếu vẫn do các đối tượng thu gom phế liệu tự phát thu nhặt hoặc đưa về các vựa thu mua tư nhân. Riêng đối với rác thủy tinh, HEPCO vẫn chưa có phương án xử lý triệt để, chỉ mới thu gom rồi đưa về lưu trữ tại khu xử lý chất thải Thủy Phương và chờ xử lý”, ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc HEPCO chia sẻ.

Theo TS Trần Ngọc Tuấn, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, để gỡ “nút thắt” trong quá trình phân loại rác thải tại nguồn, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền cho người dân, cần hoàn thiện hạ tầng đồng bộ về thùng chứa, tần suất thu gom cho đến công nghệ xử lý rác thải sau phân loại. Chỉ khi đầu ra của rác thải sau phân loại thực sự có đích đến rõ ràng và hiệu quả, người dân mới có đủ động lực để thay đổi thói quen hàng ngày.