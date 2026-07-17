Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam khai giảng khóa nghiên cứu sinh đầu tiên tại miền Trung

Khóa nghiên cứu sinh đầu tiên tại miền Trung của Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Khóa gồm 9 nghiên cứu sinh theo học 2 ngành đào tạo là Lý luận và lịch sử mỹ thuật; Giáo dục học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho hay, đơn vị luôn xác định tôn chỉ lấy chất lượng đào tạo và thực tiễn kiểm nghiệm kết quả đầu ra làm mục tiêu và thước đo đánh giá sự thành công của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Kế thừa truyền thống phát triển hơn 50 năm qua, Viện xác định trở thành cơ sở đào tạo tiến sĩ uy tín, nằm trong nhóm các cơ sở giáo dục, đào tạo quốc gia hàng đầu đất nước và khu vực trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Nhắn gửi đến những tân nghiên cứu sinh, bà Phương cho rằng, con đường nghiên cứu khoa học là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự đam mê, kiên trì và bản lĩnh học thuật. Việc trở thành nghiên cứu sinh của Viện đồng nghĩa với việc các bạn sẽ là một phần trong cộng đồng học thuật ưu tú, có trách nhiệm kế thừa, phát triển và lan tỏa các giá trị khoa học, văn hóa, nghệ thuật và giáo dục thể chất.

Viện cũng luôn khuyến khích các nghiên cứu sinh sáng tạo trong tìm tòi, chọn lựa đề tài nghiên cứu mới để phù hợp với định hướng phát triển công việc của mình, cũng như định hướng phát triển của ngành nghề và nhu cầu của xã hội trong bối cảnh mới.

Được biết, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã đào tạo hơn 500 nghiên cứu sinh. Hiện, Viện có 165 nghiên cứu sinh đang theo học 5 mã ngành: Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Lý luận và lịch sử mỹ thuật, Lý luận và lịch sử sân khấu, Giáo dục học (lĩnh vực Thể dục thể thao).