Học sinh tiếp tục nghỉ, trường mở cửa đón dân tránh lũ

HNN.VN - Chiều 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế đã có công văn gửi các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học và triển khai các phương án đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

 Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thuận Hóa) ngập nước 

Do mưa lớn kéo dài, nước sông tiếp tục dâng cao, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố tại cuộc họp phòng chống lũ sáng cùng ngày, Sở GD&ĐT tiếp tục cho học sinh toàn thành phố nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Các đơn vị, trường học cần bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động di dời tài sản, máy móc, thiết bị, sách, hồ sơ, bàn ghế… đến nơi an toàn, tránh hư hại, mất mát.

Bộ phận trực mở cửa trường học phục vụ Nhân dân trú tránh lũ khi có nhu cầu, đồng thời duy trì liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó nếu có sự cố.

 Kê dọn bàn ghế trong các lớp học

Về việc dạy và học, do quỹ thời gian đang trong giai đoạn chủ động kiểm soát, vì vậy, để đảm bảo chất lượng, việc tổ chức dạy học trực tuyến chỉ tiến hành đối với trường và học sinh đủ điều kiện. Nếu không đảm bảo, sẽ tổ chức dạy bù vào quỹ thời gian dự phòng và các ngày thứ Bảy, Chủ nhật sau khi điều kiện tổ chức dạy học trở lại bình thường.

Sở GD&ĐT cũng khuyến khích các trường tăng cường kết nối với phụ huynh để giao bài tập, hướng dẫn học sinh ôn bài, cập nhật tình hình mưa lũ và phối hợp cùng phụ huynh quản lý học sinh trong thời gian nghỉ và đi học trở lại sau lũ. Đặc biệt lưu ý những thay đổi địa hình để dặn dò, hướng dẫn học sinh, tránh xảy ra tai nạn đuối nước sau lũ.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết và chỉ đạo của các cấp chính quyền, Lãnh đạo Sở trên các phương tiện để chủ động triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị trường lớp sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập bình thường sau lũ.

MINH HIỀN
  Nội dung góp ý

