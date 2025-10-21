  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 22/10/2025 11:31

Học sinh toàn thành phố nghỉ học để phòng tránh bão số 12

HNN.VN - Trưa 22/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế ban hành công văn về việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh ảnh hưởng của bão số 12.

Chủ động ứng phó với bão số 12 (FENGSHEN) và mưa lớnBão số 12 đổi hướng và có xu hướng mạnh lên, mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ từ 22/10Nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động ứng phó mưa bão

 Trẻ mầm non các vùng thấp trũng được nghỉ học từ sáng 22/10

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Huế, Sở GD&ĐT thông báo tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nghỉ học từ chiều ngày 22/10 (thứ Tư) và ngày 23/10 (thứ Năm), nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Trong sáng 22/10, một số địa phương bị ngập đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Tại xã Quảng Điền, học sinh thuộc các trường: Mầm non Xuân Dương, Mầm non Quảng Phước; Tiểu học Quảng Phước 2, Tiểu học Quảng An 2 và THCS Nguyễn Hữu Dật nghỉ học. Các trường học tại xã Hóa Châu, xã Đan Điền cũng cho học sinh nghỉ học do nước dâng cao.

Tối 21/10, Sở GD&ĐT có văn bản yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống bão, lũ theo hướng dẫn; tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản, thiết bị dạy học, hồ sơ sổ sách nhằm chủ động ứng phó với bão số 12.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
học sinhnghỉ họcphòng tránhbão số 12
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếng Nhật và cơ hội hội nhập

Không chỉ là môn ngoại ngữ thứ hai, tiếng Nhật đang trở thành cầu nối giúp nhiều học sinh ở Huế mở rộng tri thức, tiếp cận văn hóa mới và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Tiếng Nhật và cơ hội hội nhập
Thời tiết ngày 21/10: Bão số 12 mạnh cấp 10 hướng vào miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng 21/10, tâm bão số 12 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–10 (75–102 km/giờ), giật cấp 12.

Thời tiết ngày 21 10 Bão số 12 mạnh cấp 10 hướng vào miền Trung
Cùng nhau an toàn trên không gian mạng

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm “bắt cóc online” nhằm vào học sinh, sinh viên, Công an TP. Huế triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm ứng phó với các chiêu trò của tội phạm mạng.

Cùng nhau an toàn trên không gian mạng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top