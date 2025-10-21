Học sinh toàn thành phố nghỉ học để phòng tránh bão số 12

Trẻ mầm non các vùng thấp trũng được nghỉ học từ sáng 22/10

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Huế, Sở GD&ĐT thông báo tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nghỉ học từ chiều ngày 22/10 (thứ Tư) và ngày 23/10 (thứ Năm), nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Trong sáng 22/10, một số địa phương bị ngập đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Tại xã Quảng Điền, học sinh thuộc các trường: Mầm non Xuân Dương, Mầm non Quảng Phước; Tiểu học Quảng Phước 2, Tiểu học Quảng An 2 và THCS Nguyễn Hữu Dật nghỉ học. Các trường học tại xã Hóa Châu, xã Đan Điền cũng cho học sinh nghỉ học do nước dâng cao.

Tối 21/10, Sở GD&ĐT có văn bản yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống bão, lũ theo hướng dẫn; tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản, thiết bị dạy học, hồ sơ sổ sách nhằm chủ động ứng phó với bão số 12.