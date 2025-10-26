  • Huế ngày nay Online
Học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 27/10

HNN.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế vừa thông báo cho học sinh trên địa bàn toàn thành phố nghỉ học trong ngày 27/10 nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến mưa lũ phức tạp.

Do mưa lũ, nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 24/10 Học sinh toàn thành phố nghỉ học để phòng tránh bão số 12

Một số trường học đã bị ngập

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và mất an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho học sinh trên địa bàn toàn thành phố nghỉ học trong ngày 27/10 để đảm bảo an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, đồng thời thông báo kịp thời đến phụ huynh, học sinh về lịch nghỉ học để phòng tránh mưa lũ.

Minh Hiền
