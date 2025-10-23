Do mưa lũ, nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 24/10

Trường THCS Nguyễn Khoa Thuyên (phường Hóa Châu) bị ngập

Mưa lớn, một số vùng của thành phố bị ngập lụt cục bộ. Sáng 24/10, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các trường, gám đốc các trung tâm chủ động đánh giá tình hình và sớm thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 24/10. Ở những nơi không bị ảnh hưởng thì tổ chức dạy học bình thường.

Theo ghi nhận, từ đêm 23/10, nước tại một số tuyến đường và khu dân cư vùng thấp dâng nhanh, gây khó khăn cho việc đi lại. Nhằm chủ động phòng tránh rủi ro, nhiều trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Tại trung tâm TP. Huế, một số trường học đã thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 24/10, như: Trường THCS Chu Văn An, Trường Mầm non Hoa Mai, các trường học trên địa bàn phường Hương Thủy. Trường THCS Trần Cao Vân thông báo nghỉ sáng 24/10; đối với các lớp học buổi chiều, nhà trường sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của mực nước để đưa ra thông báo cụ thể vào trưa cùng ngày.

Các trường học khuyến cáo phụ huynh quản lý con em ở nhà an toàn, học sinh không ra đường, không đến những khu vực ngập sâu, sông, suối, ao hồ. Cán bộ, giáo viên được yêu cầu túc trực tại trường, kiểm tra, di chuyển trang thiết bị dạy học lên vị trí cao, chằng chống phòng học, khu hiệu bộ, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất.

Chính quyền địa phương phối hợp cùng các đơn vị giáo dục tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và tài sản trường học, sẵn sàng cho học sinh trở lại học tập ngay sau khi thời tiết ổn định.