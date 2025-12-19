  • Huế ngày nay Online
Sôi nổi Hội thao Giáo dục nghề nghiệp TP. Huế năm 2025

HNN.VN - Ngày 19/12, tại Nhà văn hóa Lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) diễn ra lễ khai mạc Hội thao Giáo dục nghề nghiệp thành phố năm 2025.

 Các VĐV tham gia thi đấu pickleball

Hội thao quy tụ 239 vận động viên (VĐV) thuộc 18 đội tham gia gồm Sở GD&ĐT, các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cùng các doanh nghiệp đào tạo nghề, đưa người lao động đi làm việc nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Các VĐV tranh tài ở 4 môn thi đấu, gồm: bóng đá nam (7 người), cầu lông, bóng bàn và pickleball. Tham gia hội thao là công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Sở GD&ĐT; lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cùng đại diện một số doanh nghiệp.

Hội thao được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và phong trào thể thao trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; góp phần tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực, hình thành thói quen rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo. Đây cũng là dịp duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện thân thể, tạo động lực phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn và tăng cường giao lưu, gắn kết, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan quản lý, doanh nghiệp.

Ban Tổ chức sẽ trao huy chương và giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu. Đối với giải toàn đoàn, các đơn vị tham gia đủ 4 môn thi đấu sẽ được xét trao cờ và giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

MINH HIỀN
