Bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu TP. Huế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương chủ trì; cùng dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Năm học 2024-2025 diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Đây cũng là thời điểm toàn ngành triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 91- KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, năm học này đánh dấu việc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ ở tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi toàn quốc, hoàn thành chu trình đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

Trong năm học 2024-2025, ngành giáo dục đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Bộ GD&ĐT đã trình ban hành 83 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có Luật Nhà giáo - lần đầu tiên quy định đầy đủ về quyền, nghĩa vụ và chính sách đối với đội ngũ nhà giáo. Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi và miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông. Đây là những chính sách đột phá, góp phần bảo đảm công bằng, nâng cao chất lượng giáo dục.

Khen thưởng học sinh đạt thành tích tại TP. Huế

Công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả, đạt được 33 huy chương các loại, gồm 12 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 7 Huy chương đồng. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 – kỳ thi đầu tiên theo chương trình mới – đã được tổ chức an toàn, nghiêm túc. Đề thi bảo đảm phân hóa, đáp ứng yêu cầu xét tuyển đại học, giáo dục nghề nghiệp, đồng thời phản ánh đúng chất lượng giáo dục. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đại học, ngành chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh thành tựu, ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế: Tình trạng thiếu giáo viên vẫn phổ biến ở nhiều địa phương, nhất là các môn học mới. Cơ sở vật chất chưa đồng bộ; chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đại học chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Năm học 2025-2026 được xác định là năm học đặc biệt - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và triển khai đồng bộ các nghị quyết, luật mới về giáo dục. Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, ngành giáo dục đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện thể chế; triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông và phổ cập mầm non 3-5 tuổi; phát triển giáo dục STEM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành; nâng cao chất lượng nhân lực gắn với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP. Huế

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định vai trò then chốt của giáo dục - đào tạo đối với sự phát triển đất nước; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà toàn ngành đạt được trong năm học 2024-2025.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng toàn ngành tiếp tục quán triệt quan điểm: học sinh, sinh viên là trung tâm; thầy cô giáo là động lực; nhà trường là bệ đỡ; gia đình là điểm tựa và xã hội là nền tảng. Giáo dục phải được coi là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, chuyển từ mục tiêu đơn thuần truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện cho người học.

Theo Thủ tướng, tư duy, phương pháp và cách tiếp cận giáo dục cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng, đặc biệt là người yếu thế, học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số. Chương trình, giáo trình cần ngày càng hiện đại, thực tiễn; gắn “học đi đôi với hành”, hướng tới “học thật, thi thật, nhân tài thật”.

Thủ tướng cũng lưu ý việc chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, trong đó có tổ chức lễ khai giảng trang trọng, ấm cúng, gọn nhẹ nhưng hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đồng thời, các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để tiếp tục triển khai hiệu quả công cuộc đổi mới giáo dục.