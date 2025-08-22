  • Huế ngày nay Online
Nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục tiểu học

HNN.VN - Sáng 22/8, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026.

 Đón học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa)

Năm học vừa qua, ngành giáo dục thành phố đã triển khai đồng bộ Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 ở bậc tiểu học, đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn thành phố hiện có 212 trường với 3.484 lớp, hơn 106 nghìn học sinh, trong đó gần 99% học 2 buổi/ngày. Hệ thống trường lớp phân bố hợp lý từ thành thị, nông thôn đến miền núi, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Các trường đã linh hoạt sử dụng sách giáo khoa, tài liệu bổ trợ, tổ chức dạy học tích hợp nhiều nội dung như an toàn giao thông, giáo dục địa phương, bảo vệ môi trường, dinh dưỡng, phòng tránh bom mìn. 100% trường học triển khai giáo dục STEM; đồng thời thí điểm giáo dục kỹ năng công dân số, từng bước tiếp cận giáo dục STEAM.

Một dấu ấn quan trọng là lần đầu tiên toàn cấp tiểu học thực hiện diện rộng học bạ số, với hơn 99% học sinh được tạo lập hồ sơ điện tử, góp phần minh bạch và hiện đại hóa quản lý. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục giữ vững, 100% xã, phường đạt chuẩn mức độ 3; 171/192 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 89,06%.

 Giáo dục STEM được đẩy mạnh trong trường tiểu học

Bước sang năm học 2025-2026, ngành giáo dục TP. Huế tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời thí điểm giáo dục STEAM, hướng tới xây dựng môi trường học tập hiện đại, toàn diện.

Ngành đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018, bảo đảm dạy học 2 buổi/ngày; phát triển mạng lưới trường lớp và trường đạt chuẩn quốc gia; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục.

Ngành cũng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng phổ cập, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, quan tâm đến học sinh dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật; đẩy mạnh quản trị số trong trường học. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách và quy định chuyên môn, kịp thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy học.

