Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục mầm non vùng khó khăn

Cô và trò Trường Mầm non Nhâm (xã A Lưới 2)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tại TP. Huế, các điểm cầu được tổ chức tại UBND các xã thuộc vùng khó khăn: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Hưng Lộc, Vinh Lộc, Chân Mây-Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre và Phú Vang.

Với chuyên đề hướng dẫn nâng cao chất lượng quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) vùng khó khăn, nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề cốt lõi của công tác quản lý GDMN vùng khó, như: Rà soát hệ thống văn bản, quy định pháp lý liên quan; quản lý hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong các mô hình lớp ghép, điểm trường lẻ; tổ chức thực hiện chương trình phù hợp điều kiện địa phương; tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kết nối giữa nhà trường - gia đình - cộng đồng…

Ở chuyên đề “Hướng dẫn công tác quản lý chuyên môn trong cơ sở giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại các xã vùng khó khăn”, Bộ GD&ĐT tập trung hướng dẫn các địa phương vùng khó khăn những nội dung cốt lõi của công tác quản lý chuyên môn tại cơ sở GDMN. Các nội dung gồm: Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp điều kiện từng xã; rà soát, bổ sung hồ sơ chuyên môn; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng linh hoạt; theo dõi sự phát triển của trẻ theo chuẩn quy định…

Bên cạnh đó, cán bộ quản lý và giáo viên được hướng dẫn những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi như: điều tra, cập nhật số liệu trẻ trong độ tuổi; huy động trẻ ra lớp; đảm bảo tỷ lệ chuyên cần; phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong hỗ trợ học sinh yếu thế; chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng; chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp Một...