“Ăn vóc, học hay”

Chương trình nhằm tôn vinh nghề truyền thống Huế

Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án VietHED (Giáo dục di sản Việt Nam) nhằm tôn vinh và kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025), đồng thời tri ân những nghệ nhân đã dành trọn đời mình để góp phần bảo tồn tri thức, văn hóa Việt.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ nhân đến từ các nghề truyền thống tiêu biểu, như: Trống lùng tung, hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, bánh bó mứt, gối tựa, khảm sành sứ, xăm hường và tượng ông Táo... Đồng thời, quy tụ nhiều thương hiệu trẻ ở Huế hoạt động trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật gồm: Sạp Nghệ, tiệm thủ công Mire, Tocdo… góp phần tạo nên không gian giao lưu, kết nối tinh thần sáng tạo của cộng đồng.

Chương trình mang đến cho người tham dự một “bữa tiệc đặc biệt” với những trải nghiệm văn hóa, nghề truyền thống giàu chiều sâu. Trong không gian ấm cúng, các nghệ nhân đã chia sẻ những câu chuyện gắn bó cả đời với nghề, giúp người xem hiểu hơn về giá trị của lao động thủ công và ký ức làng nghề xứ Huế.

Các sản phẩm được trưng bày, trình diễn và trải nghiệm ngay tại chỗ đã mang đến cho người xem, đặc biệt là học sinh, những cảm nhận sinh động, góp phần lan tỏa tình yêu nghề truyền thống trong cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, trong nhịp sống đương đại, các giá trị văn hóa truyền thống vẫn luôn là mạch nguồn tiếp nối và lan tỏa bản sắc Việt. Ngày hội trở thành cuộc hội ngộ của những “vàng son di sản”, nơi người tham dự được trực tiếp chạm vào chất liệu, lắng nghe hơi thở văn hóa và trải nghiệm những sắc màu sáng tạo mới.

Với mong muốn tạo nên một không gian di sản được kể lại bằng cảm hứng mới, Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam kỳ vọng mang đến những trải nghiệm để mỗi người tự tìm thấy cho mình một khoảnh khắc gắn bó với văn hóa một cách sâu sắc, gần gũi và đầy tính nhân văn.

Dự án Giáo dục di sản Việt Nam thuộc top 12 Sáng kiến Khởi nghiệp thanh niên 2025 trong cuộc thi được IOM tổ chức, BambuUP triển khai và tài trợ bởi Chính phủ Anh Quốc. Đây là hệ sinh thái giáo dục di sản - trải nghiệm văn hóa hướng đến phát triển học sinh một cách toàn diện.

VietHED tạo cơ hội giúp học sinh kết nối với nghề truyền thống và văn hóa Việt Nam bằng phương pháp học qua trải nghiệm, hướng tới phát triển toàn diện và hội nhập toàn cầu. VietHED đồng hành và hỗ trợ tư vấn trong việc xây dựng các chương trình giáo dục di sản cho trường học, các đơn vị giáo dục.