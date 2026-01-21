Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo

Giáo viên trong giờ lên lớp tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức (Hà Nội) (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 01/2026/TT-BGDĐT quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo (Thông tư số 01). Thông tư số 01 quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo Thông tư, thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (trừ trường dự bị đại học) và trường trung học nghề công lập thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập trên địa bàn.

Cũng theo Thông tư, hiệu trưởng trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Người đứng đầu các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; trường chính trị của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trung tâm chính trị của xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Thông tư quy định, đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng nhà giáo trước ngày 1/1/2026 thì tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt cho đến hết ngày 31/12/2026. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thẩm quyền tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01.

Thông tư số 01 có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 20/1/2026. Đây là căn cứ để các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục thực hiện thẩm quyền tuyển dụng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Luật Nhà giáo.

Thông tư số 01/2026/TT-BGDĐT quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo, mời xem tại đây.

