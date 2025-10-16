Chủ động ứng phó với mưa lớn, đảm bảo an toàn cho người dân vùng thấp trũng

Nước sông Cầu Hai dâng cao và chảy xiết, người dân có nhà sát sông lo lắng

Bạch Mã mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ

Chiều 16/10, mưa trên địa bàn xã Phú Lộc vẫn chưa dứt, lượng mưa đo được cao hơn nhiều so với các khu vực khác trong thành phố. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, người dân sống dọc sông Cầu Hai cho biết: “Mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến đường liên thôn bị ngập sâu. Dù đã có hệ thống kênh thoát lũ, nhưng nước đổ về quá mạnh nên vẫn xảy ra ngập cục bộ”.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều hộ dân sống gần sông Cầu Hai đã chủ động dựng hàng rào B40 để phòng tránh tai nạn, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ. Ông Nguyễn Hiền (thôn Hòa Mậu) mong muốn Nhà nước sớm đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở dọc tuyến sông Cầu Hai nhằm bảo vệ khu dân cư và đảm bảo lưu thông dòng chảy trong mùa mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Phú Lộc, do mưa lớn tại khu vực đỉnh Bạch Mã (302mm), nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập tại các thôn 5, 6, 8, Hòa Mậu, Cao Đôi Xã, với mức ngập từ 30 - 80cm. Một số tuyến đường như Quốc lộ 1A, đường vào thác Nhị Hồ, đường Bạch Mã, đường liên thôn 7 - 8, và các tuyến ven sông Cầu Hai đều bị ngập, giao thông chia cắt cục bộ.

Các dòng sông ở xã Phú Lộc nước dâng cao do mưa lớn

Không được chủ quan, nếu tiếp tục mưa lớn

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết: Để chủ động ứng phó với mưa lớn, xã đã liên tục phát thông báo cảnh báo đến người dân qua hệ thống truyền thanh, đồng thời triển khai phương án bảo vệ tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

“Chúng tôi đã cho 4.443 học sinh thuộc 11 trường trên địa bàn nghỉ học từ trưa và chiều 16/10 để đảm bảo an toàn. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã có 161 hộ bị ngập từ 30 - 80cm; lực lượng chức năng đã kịp thời di dời 4 hộ/11 nhân khẩu ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn”, ông Hiệp thông tin.

Trong thời điểm nước ngập cao và mưa lớn kéo dài, xã đã huy động lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tổ chức trực gác, điều tiết giao thông tại các điểm ngập nặng, nhất là khu vực Quốc lộ 1A đoạn trước Trường Tiểu học Lộc Trì 1 - nơi thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn.

Lực lượng chức năng dùng ca nô di dời dân vùng thấp đến nơi an toàn (Ảnh: Quang Đạo)

Đến khoảng 15 giờ chiều 16/10, mưa bắt đầu giảm, nước ở các điểm ngập rút nhanh. Tuy nhiên, chính quyền địa phương xã Phú Lộc vẫn duy trì trực 24/24 để kịp thời ứng phó với các tình huống bất ngờ. “Nếu khu vực Bạch Mã ngừng mưa, nước sẽ rút nhanh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không chủ quan, luôn chủ động các phương án phòng chống để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân”, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc nhấn mạnh.

Không chỉ tại Phú Lộc, nhiều địa phương khác trên địa bàn TP. Huế cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng của mưa lớn. Xã Chân Mây - Lăng Cô đã bố trí lực lượng di dời 5 hộ dân sống sát bờ sông Nước Ngọt (Bù Lu) đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại xã Bình Điền, một cơn lốc xảy ra vào sáng 16/10 khiến một nhà dân bị tốc mái 50%. Chính quyền địa phương đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục, dự kiến hoàn thành trong ngày.

Người dân thôn Hòa Mậu, xã Phú Lộc mong được Nhà nước đầu tư xây dựng kè dọc sông Cầu Hai

Để ứng cứu kịp thời, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đã điều động 6 cán bộ cùng ca nô đến hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng ngập tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Công an TP. Huế cũng huy động khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện chuyên dụng sẵn sàng phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm ngập nặng.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết: “Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Trung Bộ, TP. Huế đã có mưa to đến rất to, kèm dông. Tổng lượng mưa từ 19h ngày 15/10 đến 13h ngày 16/10 phổ biến 50-150mm, có nơi cao hơn như Rào Trăng 204mm, đỉnh Bạch Mã 450mm, Vườn quốc gia Bạch Mã 457mm.”

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ chiều tối 19/10, khu vực đất liền thành phố có thể xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày, khả năng tiếp diễn đến cuối tháng 10/2025. Trên biển có thể xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, biển động, cần đề phòng dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa trong giai đoạn từ 16 - 25/10/2025 dự kiến đạt 400 - 600mm, có nơi trên 800mm.

15 giờ chiều 16/10, nước tại các tuyến đường ở Phú Lộc đã rút, nhưng nếu Bạch Mã tiếp tục mưa lớn thì sẽ ngập cục bộ

Dù tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, song sự chủ động của chính quyền và lực lượng chức năng các cấp đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Các phương án “4 tại chỗ” tiếp tục được triển khai, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, tinh thần chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các địa phương như Phú Lộc, Chân Mây Lăng Cô hay Bình Điền chính là yếu tố then chốt để hạn chế thiệt hại và bảo vệ bình yên cho Nhân dân.