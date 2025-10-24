Dạy học online trong mưa lũ

Học sinh Trường THCS Đặng Tất học online sáng 24/10

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP. Huế bị ngập sâu. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, đồng thời không gián đoạn việc học, nhiều trường học đã linh hoạt chuyển sang hình thức dạy học online (trực tuyến), đảm bảo tiến độ chương trình năm học.

Ngay từ ngày 22/10, Trường THCS Đặng Tất (phường Hóa Châu) đã chủ động triển khai dạy học online cho toàn bộ học sinh. Thầy giáo Trần Công Vinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường nằm ở vùng thấp trũng nên ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng phương án dạy học online trong mùa mưa bão. Giáo viên và học sinh được hướng dẫn chuẩn bị sẵn thiết bị, phần mềm để khi có thông báo nghỉ học, có thể chuyển sang học online ngay.

Đường vào trường hiện ngập khoảng 0,6m, sân trường nước bao quanh, nhiều học sinh ở các khu vực ngập sâu không thể đến lớp. Tuy vậy, nhờ chủ động từ sớm, việc học online giúp học sinh không bị gián đoạn chương trình. Nhà trường có 13 lớp với 497 học sinh, phần lớn học sinh tham gia học trực tuyến đầy đủ, phụ huynh cũng tích cực hỗ trợ con em về phương tiện học tập.

Trong khi đó, Trường Tiểu học số 2 Quảng Thành (phường Hóa Châu) cũng bắt đầu tổ chức dạy học online từ ngày 22/10. Toàn trường có 248 học sinh với 10 lớp. Theo thầy giáo Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng nhà trường, do đặc thù ở vùng đầm phá, hầu hết các thôn dân cư quanh trường đều bị ngập sâu; vì vậy, hình thức học trực tuyến được triển khai thường xuyên mỗi khi mưa lũ kéo dài 2-3 ngày.

Thầy Dũng chia sẻ, dạy online ở cấp tiểu học không thể hiệu quả như học trực tiếp, nhưng nhà trường vẫn duy trì để học sinh có ý thức học tập, không quên bài và quan trọng hơn là tránh ra ngoài chơi ở khu vực nguy hiểm trong mùa lũ. Sau khi thời tiết khô ráo, trường sẽ tổ chức dạy bù, củng cố lại kiến thức cho học sinh.

Lớp học online của Trường Tiểu học số 2 Quảng Thành

Tại Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành và Trường Tiểu học Vân An, nhà trường cũng linh hoạt cho học sinh học online. Các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên kết nối với phụ huynh, cập nhật tình hình học sinh, đồng thời hướng dẫn bài học qua nền tảng học trực tuyến.

Cô Trần Thị Diệp Minh Tuyền, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Đặng Tất chia sẻ, trong những ngày dạy học online do mưa lũ, các giáo viên đều chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng, điều chỉnh nội dung và phương pháp phù hợp với hình thức online để tạo sự hứng thú, nhằm giúp học sinh nắm bắt kiến thức một cách ngắn gọn, hiệu quả và sinh động nhất.

Nhờ đã quen với hình thức học trực tuyến, các em học sinh tham gia khá đầy đủ và tập trung, luôn có sự đồng hành, giám sát của phụ huynh. Nhiều gia đình dù điều kiện còn khó khăn vẫn cố gắng trang bị điện thoại, máy tính để con theo học. Tinh thần học tập nghiêm túc và ý thức tự giác của học sinh ngày càng tốt hơn.

Theo cô Minh Tuyền, việc tổ chức dạy học online trong mùa mưa lũ là giải pháp rất cần thiết, vừa đảm bảo tiến độ chương trình, vừa giúp học sinh duy trì nề nếp học tập. Khi thời tiết ổn định, học sinh trở lại trường, giáo viên chỉ cần hệ thống, củng cố lại những nội dung chính thay vì phải dạy bù dồn vào cuối tuần, điều này dễ gây quá tải và ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

Những hình thức dạy học linh hoạt trong mùa mưa lũ cho thấy sự chủ động, trách nhiệm của các trường ở vùng thấp trũng. Dạy online trong mưa lũ không chỉ là giải pháp tạm thời, mà còn thể hiện sự thích ứng linh hoạt của ngành giáo dục trong điều kiện thời tiết bất lợi.