Đào tạo nghề cho khoảng 3.300 lao động nông thôn

Đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn

Trong số 3.300 lao động nông thôn được đào tạo nghề có 2.100 lao động học nghề phi nông nghiệp, chiếm tỷ lệ 64%; 1.200 lao động học nghề nông nghiệp, chiếm tỷ lệ 36%. Sau khi tốt nghiệp, có từ 85% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Đối tượng được tham gia học nghề là người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Huế, trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề để tìm việc làm, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với ngành nghề cần học. Trong đó, ưu tiên người lao động là người dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, người có công, người khuyết tật…

Theo kế hoạch, nghề đào tạo sẽ gồm ngành nghề về kỹ thuật, công nghệ ứng dụng và quản lý sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng, nghề nuôi trồng đánh bắt, khai thác thủy sản, chế biến nông lâm, thủy sản; các nghề đào tạo để thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển. Đào tạo nghề nông nghiệp cho người lao động để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tiến tới nông nghiệp thông minh hiện đại. Đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ nền tảng số vào sản xuất và phân phối các sản phẩm nông nghiệp.

Đối với nghề phi nông nghiệp, tập trung đào tạo các nghề trong lĩnh vực ngành kỹ thuật công nghệ, công nghệ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ để phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp, làng nghề. Đào tạo nghề cho người lao động vào làm việc trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Gắn đào tạo nghề với chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

Về chính sách hỗ trợ, ngoài định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề theo quy định hiện hành, người học thuộc diện ưu tiên sẽ được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày. Mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên…