Ban Tổ chức trao 3 giải A Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ 3 năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 5/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ 3 năm 2025 và thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930-2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tham dự và trao các giải thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đánh giá hầu hết các tác phẩm tham gia giải đã bám sát hơi thở cuộc sống, sự chuyển mình của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, các tác phẩm đã thể hiện bức tranh “chuyển đổi số" mạnh mẽ qua văn phong, bút pháp trình bày đúng với chủ đề của mùa giải năm nay là “đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn" theo nội dung Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các tác phẩm đã thể hiện tốt vai trò “truyền thông chính sách," cụ thể là các chính sách về chuyển đổi nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn theo hướng phát triển nhanh và bền vững, các tác phẩm có nội dung đa dạng, phong phú, vẽ lên bức tranh toàn cảnh về sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp trong giai đoạn vừa qua, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước ở mức cao và tiến tới mốc 2 con số trong những năm tới.

Không chỉ phản ánh mặt tích cực, các tác phẩm báo chí dự thi lần này còn thể hiện tinh thần đấu tranh với những mặt trái, tiêu cực trong nông nghiệp, nông thôn như hiện tượng phá rừng, vấn nạn buôn bán, săn bắt động vật hoang dã, quý hiếm, hàng giả, hàng nhái trong nông lâm thủy sản… Qua đó, các tác phẩm góp phần đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng đánh giá các tác phẩm báo chí dự giải năm nay đã thể hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội với nhiều bài báo, chương trình phát thanh, truyền hình đi sâu vào phản ánh, phân tích những vướng mắc trong cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn như vấn đề về ứng dụng khoa học công nghệ, vốn, tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp.

“Các phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, sát cánh cùng nông dân, giai cấp nông dân Việt Nam trong suốt giai đoạn vừa qua, nhất là năm 2025 với đầy khó khăn, thử thách. Ở mỗi thời điểm, sự kiện, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, có mặt kịp thời của báo chí," Chủ tịch Lương Quốc Đoàn khẳng định.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam được tổ chức, với 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Từ gần 1.900 tác phẩm báo chí tham dự giải và hơn 480 tác phẩm, bài dự thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành, Ban tổ chức đã chấm, chọn ra 45 tác phẩm xuất sắc nhất để trao: 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C, 15 giải khuyến khích, 12 giải chuyên đề. Tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng.

Trong số đó, 3 tác phẩm nhận giải A các hạng mục gồm: "Bóc đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn" (nhóm tác giả Hoàng Văn Chiên, Nguyễn Văn Đức, Phạm Sỹ Công-Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt); "Nảy mầm trên đất mặn" (nhóm tác giả Vũ Thị Tuyết Mai, Trần Bá Duy, Hồ Hải Huyền, Nguyễn Thị Thanh Tâm-Đài Tiếng nói Việt Nam kênh VOV2); "Nông dân - phẩm chất làm nên lịch sử và tương lai, điểm tựa vĩnh cửu cho mọi thăng trầm của đất nước" (Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hồng Trung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nhà báo Võ Thanh Tùng (Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ là giải báo chí ngành nông nghiệp, nông thôn nhưng với số lượng tác giả, tác phẩm tham dự lớn đã cho thấy quy mô và tầm ảnh hưởng giải thưởng. Qua 3 mùa tổ chức, giải thưởng ngày càng chất lượng và thu hút đông đảo sự tham gia của đội ngũ phóng viên, nhà báo.

Các tác phẩm đoạt giải thể hiện sự bền bỉ, cống hiến, nhiệt huyết và đầy sáng tạo của đội ngũ phóng viên, nhà báo để mang đến công chúng những tác phẩm, hình ảnh, thước phim, âm thanh… sống động về bức tranh nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam./.