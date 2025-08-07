Đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an

Quan tâm đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ

Hoạt động này được thực hiện theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 7/2/2024 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 15/2/2025 về phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2025 trên địa bàn thành phố Huế.

Từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025 đến nay, Trường Cao đẳng Huế và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô - mô tô Masco Huế đã tổ chức đào tạo và công nhận tốt nghiệp cho 142 học viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an tham gia học nghề lái xe ô tô hạng B2, C. Ngoài ra, hiện có 29 học viên chưa hoàn thành sát hạch. Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị đào tạo khẩn trương tổ chức sát hạch và công nhận tốt nghiệp cho các học viên theo quy định.

Không dừng lại ở đào tạo lái xe, trong năm 2025, Trường Cao đẳng Huế dự kiến mở thêm các ngành nghề đào tạo, như: vận hành máy công trình (35 học viên), hàn công nghệ cao CNC (4 học viên), điện công nghiệp (7 học viên). Tổng số học viên dự kiến đào tạo là 46 người. Các ngành nghề này được kỳ vọng sẽ phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và góp phần tạo cơ hội việc làm bền vững cho thanh niên sau xuất ngũ.

Việc triển khai chương trình đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn giúp ổn định an sinh, tạo điều kiện để các học viên sớm hòa nhập cuộc sống.