Người khuyết tật học nghề: Khó khăn nhưng nhiều hy vọng

Học viên đang thực hành tại Lớp học Cắt tóc - Trang điểm của Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người khuyết tật thành phố

Kiên trì

Trong không gian thoáng đãng của lớp học ở Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người khuyết tật thành phố, cô Lê Nguyễn Diễm Quỳnh (giáo viên lớp Cắt tóc - Trang điểm) đang hướng dẫn học viên cách cạo mặt trên… giấy báo. Chỉ ít phút sau, cô lại chuyển sang hướng dẫn học viên khác bới tóc, đan tóc. “Các em học trước quên sau nên một khóa học có khi kéo dài hơn 1 năm”, cô Quỳnh chia sẻ. Cô kiên nhẫn lặp đi lặp lại các bài học và không tiếc lời khen ngợi mỗi khi học viên có tiến bộ, dù là nhỏ nhất. Niềm vui lớn nhất của cô là khi các em đã có thể kiếm được thu nhập từ “dịch vụ” gội đầu, cắt, tạo kiểu tóc, làm móng… cho các học viên nội trú hay cán bộ, thầy cô giáo ở Trung tâm.

Không khí học nghề cũng rộn rã ở lớp may công nghiệp. Thanh Tuyền (22 tuổi, trú tại xã Chân Mây - Lăng Cô) khéo léo đưa từng đường kim, mũi chỉ trên chiếc áo sơ mi đang dần hoàn thiện. Tuyền bị khiếm khuyết vận động tay chân nhưng không ngừng cố gắng. Tuyền ở Trung tâm đã 2 năm rồi. Sau khi hoàn thành khóa học may, Tuyền tiếp tục ở lại đây làm việc. Tuyền thấy rất may mắn khi đã có một cái nghề nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Cô giáo lớp may cho biết, Tuyền là một trong những học viên chăm chỉ và may thành thạo tất cả các công đoạn.

Trung tâm hiện tổ chức đào tạo 6 nghề: may dân dụng - may công nghiệp, mộc mỹ nghệ - chạm trổ, thêu ren truyền thống, điện dân dụng - điện tử, sửa chữa xe máy, cắt tóc - trang điểm. Trong năm 2024, Trung tâm mở 13 khóa đào tạo với tổng số 201 học viên là người khuyết tật, người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số. Trung tâm có khu nội trú đảm bảo ăn ở cho khoảng 90 - 100 học viên mỗi ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập.

Nhiều khó khăn nhưng đầy hy vọng

Theo ông Đinh Quỳnh Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người khuyết tật thành phố, công tác đào tạo nghề cho người khuyết tật gặp không ít trở ngại do địa bàn tuyển sinh rộng, nhiều người khuyết tật mặc cảm, ngại tiếp xúc; có em chưa kịp hoàn thành khóa học đã xin nghỉ. Trung tâm không có quỹ lương biên chế, chế độ ưu đãi chưa được hưởng đầy đủ, thu nhập của cán bộ thấp nên nhân sự biến động thường xuyên. Nguồn kinh phí từ các dự án không ổn định khiến việc duy trì đào tạo gặp khó, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học vẫn còn thiếu thốn.

Dẫu vậy, trung tâm vẫn là một địa chỉ đầy hy vọng đối với người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Ngoài việc dạy nghề cho các đối tượng, trung tâm còn mở thêm 3 xưởng (may, mộc mỹ nghệ - chạm trổ, thêu ren truyền thống) tạo việc làm cho các em sau khi hoàn thành khóa học chưa tìm kiếm được việc làm, đồng thời để nâng cao tay nghề. Mô hình này giúp các em tự tin hơn sau khi học nghề là có việc làm, dù thu nhập chưa cao. Hiện nay, thu nhập bình quân khoảng 1.000.000 đồng/tháng/người, cá biệt có em thu nhập trên 2.000.000 đồng/tháng.

Hiện nay, người khuyết tật chiếm khoảng 7,8% dân số ở nước ta, phần lớn trong số đó có trình độ học vấn thấp và chưa được đào tạo nghề. Hoạt động của Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người khuyết tật góp phần giúp người khuyết tật có nguồn thu nhập, hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, thay đổi cách nhìn nhận của xã hội về khả năng lao động của người khuyết tật. Mục tiêu lâu dài là hướng đến một môi trường lao động công bằng, bình đẳng, không rào cản, không mặc cảm, nơi người khuyết tật được trao cơ hội phát huy hết năng lực của mình.