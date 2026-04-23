Chính quyền Palestine lần đầu tổ chức bầu cử địa phương sau nhiều năm

Cử tri bỏ phiếu bầu cử Hội đồng địa phương tại Deir al-Balah, Gaza, ngày 25/4/2026. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine, khoảng 1,5 triệu cử tri tại Bờ Tây và gần 70.000 người tại khu vực Deir el-Balah ở Dải Gaza đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 19 giờ (giờ địa phương, tức 23 giờ theo giờ Việt Nam) và kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào tối cùng ngày hoặc sáng sớm hôm sau.

Cuộc bầu cử diễn ra theo luật bầu cử mới, ban hành ngày 19/11/2025, trong đó áp dụng hai hệ thống khác nhau: hệ thống đại diện tỷ lệ (danh sách mở) cho hội đồng đô thị và hệ thống đa số (ứng cử cá nhân) cho các hội đồng làng. Tuy nhiên, một số phe phái Palestine đã tẩy chay cuộc bầu cử để phản đối yêu cầu của Chính quyền Palestine rằng các ứng cử viên phải ủng hộ các thỏa thuận hiện có.

Đáng chú ý, đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức tại Dải Gaza kể từ khi Phong trào Hồi giáo Hamas giành quyền kiểm soát khu vực này vào năm 2007. Chính quyền Palestine xem đây là cơ hội mang tính biểu tượng nhằm thể hiện ảnh hưởng của mình tại dải đất này. Tại Deir al-Balah - thành phố duy nhất ở Gaza tổ chức bầu cử - nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng vào sự thay đổi.

Dù Hamas không chính thức đề cử ứng cử viên, nhưng một danh sách tranh cử tại Deir al-Balah được cho là có liên quan tới lực lượng này. Hamas cũng tuyên bố sẽ tôn trọng kết quả bầu cử, đồng thời lực lượng cảnh sát của họ dự kiến sẽ được triển khai để bảo đảm an ninh tại các điểm bỏ phiếu ở Gaza.

