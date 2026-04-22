Trung Quốc và Campuchia lần đầu tổ chức đối thoại 2+2

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hoạt động hợp tác trong các vấn đề an ninh chính trị và quốc phòng cũng như tình hình quốc tế và khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này sẵn sàng cùng Campuchia phát triển cơ chế đối thoại 2+2 trở thành một nền tảng chiến lược để tăng cường hợp tác an ninh chính trị và quốc phòng. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng sẵn sàng cung cấp các nền tảng để Campuchia và Thái Lan trao đổi thông tin toàn diện và hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề biên giới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân khẳng định, nước này sẵn sàng phối hợp Campuchia để làm sâu sắc và củng cố sự tin cậy lẫn nhau về an ninh quân sự.

Về phần mình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nhấn mạnh, Trung Quốc là người bạn đáng tin cậy nhất của Campuchia và đánh giá cao sự hỗ trợ toàn diện của Bắc Kinh đối với Phnom Penh.

Còn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cho rằng, nước này sẵn sàng tích cực tìm kiếm những hướng hợp tác mới và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn.

Tại cuộc họp, hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật và quốc phòng, cùng nhau đấu tranh chống tội phạm trực tuyến và bảo vệ an ninh mạng. Hai bên cũng ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp khu vực thông qua đối thoại, phản đối hành vi cưỡng ép đơn phương đồng thời cam kết duy trì thương mại tự do toàn cầu cũng như công lý và công bằng quốc tế.

