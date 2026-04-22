Trung Quốc và Campuchia lần đầu tổ chức đối thoại 2+2

ClockThứ Năm, 23/04/2026 15:49
Ngày 22/4, Trung Quốc và Campuchia đã lần đầu tiên tổ chức cuộc họp theo cơ chế đối thoại chiến lược 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Dự báo kinh tế ASEAN+3 và khuyến nghị về chính sách đối phó khủng hoảng

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hoạt động hợp tác trong các vấn đề an ninh chính trị và quốc phòng cũng như tình hình quốc tế và khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này sẵn sàng cùng Campuchia phát triển cơ chế đối thoại 2+2 trở thành một nền tảng chiến lược để tăng cường hợp tác an ninh chính trị và quốc phòng. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng sẵn sàng cung cấp các nền tảng để Campuchia và Thái Lan trao đổi thông tin toàn diện và hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề biên giới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân khẳng định, nước này sẵn sàng phối hợp Campuchia để làm sâu sắc và củng cố sự tin cậy lẫn nhau về an ninh quân sự.

Về phần mình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nhấn mạnh, Trung Quốc là người bạn đáng tin cậy nhất của Campuchia và đánh giá cao sự hỗ trợ toàn diện của Bắc Kinh đối với Phnom Penh.

Còn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cho rằng, nước này sẵn sàng tích cực tìm kiếm những hướng hợp tác mới và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn.

Tại cuộc họp, hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật và quốc phòng, cùng nhau đấu tranh chống tội phạm trực tuyến và bảo vệ an ninh mạng. Hai bên cũng ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp khu vực thông qua đối thoại, phản đối hành vi cưỡng ép đơn phương đồng thời cam kết duy trì thương mại tự do toàn cầu cũng như công lý và công bằng quốc tế.

Theo nhandan.vn
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng 250 đầu sách cho các trường học

Ngày 22/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (đóng quân trên địa bàn xã Chân Mây Lăng Cô), phối hợp Trường THCS Lộc Tiến tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, năm 2026, với thông điệp “Phát triển văn hóa đọc - Nền tảng xây dựng xã hội học tập”.

Trao tặng 250 đầu sách cho các trường học
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc của Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); khẳng định sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Ngày 17/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
Tăng hiệu quả trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

Thông điệp xuyên suốt từ Ban Thường vụ Thành ủy rất rõ: Công tác cán bộ phải phục vụ trực tiếp cho yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi. Mỗi cán bộ khi được phân công phải nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để triển khai ngay, không chờ đợi, không để xảy ra “khoảng trống trách nhiệm”.

Tăng hiệu quả trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

