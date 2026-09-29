Đại học Huế thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ

Tân sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ làm các thủ thủ tục nhập học. Ảnh: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Theo quyết định, Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đại học Huế.

Trường có tên tiếng Anh là School of Engineering and Technology - Hue University, viết tắt là HUET. Trụ sở chính đặt tại số 27 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa.

Trường Kỹ thuật và Công nghệ là đơn vị thuộc Đại học Huế, không có tư cách pháp nhân, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Đại học Huế. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường được thực hiện theo các quy định do Giám đốc Đại học Huế ban hành.

Dự kiến, trường đào tạo trình độ đại học và sau đại học trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, truyền thông, quan hệ quốc tế... Đây là những ngành đào tạo được kế thừa từ Khoa Kỹ thuật và Công nghệ và Khoa Quốc tế thuộc Đại học Huế.