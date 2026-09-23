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Trường Đại học Kinh tế trao bằng cho 630 tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân

HNN.VN - Sáng 27/9, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân đợt 3 năm 2026.

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Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trao bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh.

Đợt này, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trao bằng tiến sĩ cho 1 nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh, bằng thạc sĩ cho 3 học viên ngành Quản lý kinh tế và bằng cử nhân cho 626 sinh viên. Trong số sinh viên tốt nghiệp có 23 sinh viên đạt loại xuất sắc, 126 sinh viên đạt loại giỏi, chiếm 23,8% tổng số sinh viên được trao bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, ý chí và sự nỗ lực của các sinh viên trong suốt quá trình học tập, rèn luyện. Nhắn nhủ các tân khoa trước khi bước vào chặng đường mới, ông kỳ vọng các em mang theo nền tảng kiến thức, kỹ năng và những giá trị nhân văn được vun đắp tại trường; tự tin, bản lĩnh, sáng tạo, chủ động thích ứng với những thay đổi của xã hội, đồng thời có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo PGS.TS Trương Tấn Quân, “đồng cảm”, “chất lượng”, “sáng tạo”, “hội nhập” và “phát triển” là những giá trị Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế chú trọng trong quá trình đào tạo. Đây cũng là hành trang để các tân khoa tiếp tục phát huy năng lực, vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội và đóng góp tích cực cho xã hội.

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