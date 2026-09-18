  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 24/09/2026 16:50

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trao bằng cho 8 tân tiến sĩ

HNN.VN - Ngày 24/9, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ năm học 2025 - 2026 cho 8 nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Trường Du lịch trao bằng cho gần 350 tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhânTrao bằng tốt nghiệp cho 1.036 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩTrường Đại học Nông Lâm trao bằng cho 9 tân tiến sĩ, 48 thạc sĩ và 171 cử nhânTrường Đại học Sư phạm trao bằng cho 5 tiến sĩ và 289 thạc sĩTrường Đại học Khoa học, Đại học Huế: Trao bằng cho 8 tân tiến sĩ và 175 tân thạc sĩ

Trao bằng cho tân tiến sĩ.

Trong số 8 tân tiến sĩ được công nhận học vị và cấp bằng lần này có 3 nghiên cứu sinh ngành Nội khoa, 1 nghiên cứu sinh ngành Ngoại khoa, 1 ngành Sản phụ khoa, 1 ngành Y tế công cộng và 2 nghiên cứu sinh ngành Khoa học y sinh. 

Đây là những nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo, bảo vệ thành công luận án và đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Qua đó, nâng tổng số nghiên cứu sinh tốt nghiệp của trường lên 182 người.

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế bắt đầu đào tạo tiến sĩ từ năm 1998, với ngành Bệnh học Nội khoa. Đến tháng 11/2017, trường đào tạo tiến sĩ ở 7 ngành, gồm: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Y tế công cộng, Điện quang và Y học hạt nhân, Nhi khoa và Khoa học y sinh.

Chiều cùng ngày, Trường cũng tổ chức lễ công nhận tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I năm 2026 cho 645 học viên thuộc 28 chuyên ngành. 

Trong đó, 353 học viên đạt loại giỏi và xuất sắc, chiếm 54,7% toàn khóa. Đến nay, gần 17.000 học viên sau đại học đã tốt nghiệp từ Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Nhiều cựu học viên đang công tác tại các cơ sở y tế, đồng thời đảm nhiệm các vị trí chuyên môn và quản lý tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và nhiều địa phương trên cả nước.

Năm học 2025 - 2026, tổng quy mô đào tạo của Trường Đại học Y - Dược gần 12.600 người học, trong đó có 1.660 sinh viên cao đẳng, 8.186 sinh viên đại học và 2.700 học viên sau đại học.

Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện 2 chương trình đào tạo đổi mới theo hướng tích hợp dựa trên năng lực gồm Y khoa và Răng - Hàm - Mặt; đổi mới 4 chương trình đào tạo trình độ đại học gồm Điều dưỡng, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Y tế công cộng và 18 chương trình Bác sĩ nội trú sang tích hợp dựa trên năng lực.

Phương Thảo
 Từ khóa:
tiến sĩtốt nghiệpy dượcđại học huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại học Huế định hướng đổi mới công tác xuất bản

Chiều 17/9, Đảng ủy Đại học Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm công tác xuất bản nhằm đánh giá thực trạng hoạt động xuất bản, tạp chí khoa học và hệ thống học liệu; đồng thời đề ra định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đại học Huế định hướng đổi mới công tác xuất bản
Đại học Huế
Chương trình đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo tham gia Đề án phát triển nhân lực công nghệ cao

Ngày 16/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2719/QĐ-BGDĐT, phê duyệt danh sách các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM tham gia Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng đến năm 2045” - đợt II năm 2026.

Chương trình đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo tham gia Đề án phát triển nhân lực công nghệ cao

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top