Trường Đại học Khoa học,​ Đại học Huế hướng đến mô hình đại học đổi mới sáng tạo

Các đại biểu trao đổi tại buổi tọa đàm.

Ngày 27/10/1976, Trường Đại học Tổng hợp Huế được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Văn khoa thuộc Viện Đại học Huế. Trải qua nửa thế kỷ, các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên đã góp phần vun đắp truyền thống học thuật, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và phục vụ cộng đồng.

Tại tọa đàm, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trình bày báo cáo đánh giá kết quả giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng chiến lược trong thời gian tới.

Theo đó, nhà trường duy trì tỷ lệ tuyển sinh đạt 100%, bình quân có 94 công bố khoa học trên các cơ sở dữ liệu WoS/Scopus mỗi năm và đạt mức tự chủ tài chính khoảng 75%. Trên nền tảng này, trường định hướng phát triển theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, với sứ mạng đến năm 2045 là phát triển con người toàn diện, sáng tạo tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phụng sự xã hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu, nhà trường xác định bốn trụ cột chiến lược gồm đổi mới quản trị và phát triển đội ngũ; nâng cao chất lượng đào tạo; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực tự chủ tài chính; cChú trọng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, phát triển nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao, tăng cường chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu...

Tại tọa đàm, các ý kiến đã tập trung trao đổi về mô hình đại học đổi mới sáng tạo, hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, phát triển phòng thí nghiệm, triển khai các dự án nghiên cứu chung và thương mại hóa sản phẩm khoa học… Nhà trường cũng đặt mục tiêu xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu hiện đại, phát triển đội ngũ giảng viên trẻ, thu hút người học vào các ngành khoa học cơ bản và mở rộng mạng lưới cựu sinh viên.