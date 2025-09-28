Chủ động ứng phó bão số 10, đảm bảo an toàn cho học sinh

UBND các xã, phường chủ động đánh giá tình hình để chỉ đạo các trường học trực thuộc cho học sinh nghỉ học ngày 29/9

Hiện nay, do ảnh hưởng bão số 10, một số vùng trên địa bàn thành phố xảy ra ngập úng, lũ lụt cục bộ. Để đảm bảo an toàn cho các trường trong tổ chức dạy học, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường thuộc vùng bị ảnh hưởng ngập lũ, sạt lở đất, chủ động đánh giá tình hình để chỉ đạo các trường học trực thuộc cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 (thứ Hai).

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT đóng trên địa bàn thấp trũng bị ảnh hưởng, thủ trưởng các đơn vị được giao quyền chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong ngày 29/9 căn cứ tình hình thực tế. Sau đó, các trường sẽ bố trí học bù vào thời gian thích hợp để đảm bảo kế hoạch năm học.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường phối hợp triển khai, kịp thời chỉ đạo nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.