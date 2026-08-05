Cuba nỗ lực khôi phục hệ thống điện sau các sự cố toàn quốc

Sửa chữa hệ thống đường dây ở Thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Liên đoàn Điện lực Quốc gia (UNE) cho biết, các sự cố mất kết nối toàn quốc trên là do các hiện tượng thời tiết ảnh hưởng đến lưới điện và tác động trực tiếp đến các tổ máy phát điện đang hoạt động, khiến chúng phải ngừng hoạt động.

Theo UNE, việc khôi phục lưới điện ở Cuba là một quá trình tốn nhiều công sức, có thể mất 24 giờ hoặc hơn. Điều này là do quá trình này bao gồm việc khởi động phát điện từ các nguồn đơn giản hơn (năng lượng mặt trời, thủy điện, máy phát điện) để cung cấp điện cho các khu vực nhỏ, sau đó được kết nối với nhau.

Mục tiêu của quá trình này là cung cấp đủ năng lượng cho các nhà máy nhiệt điện - trụ cột sản xuất điện ở Cuba - càng nhanh càng tốt để chúng có thể hoạt động trở lại và sản xuất lượng lớn điện năng đáp ứng nhu cầu. Cuba đã phải hứng chịu 12 lần mất điện trên toàn quốc trong 2 năm qua, một phần do hệ thống điện lạc hậu và khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng bởi lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, làm gián đoạn nhập khẩu dầu thô.

Tình hình năng lượng đã đạt đến mức báo động trong những tháng gần đây, với tình trạng mất điện hàng ngày do công suất phát điện không đủ thường kéo dài hơn 20 giờ ở Thủ đô La Habana và kéo dài đến 3 ngày liên tiếp ở các tỉnh khác.

Theo nhiều ước tính khác nhau, Cuba cần hơn 100.000 thùng dầu/ngày để đáp ứng nhu cầu năng lượng, trong đó khoảng 40.000 thùng được sản xuất trong nước. Phần còn lại sẽ phải nhập khẩu. Các tính toán độc lập ước tính rằng Cuba cần từ 8 tỷ đến 10 tỷ USD để cải tạo lưới điện ở quốc gia.

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