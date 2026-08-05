  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Cuba nỗ lực khôi phục hệ thống điện sau các sự cố toàn quốc

ClockThứ Năm, 06/08/2026 14:48
Ngày 5/8 (giờ địa phương), cơ quan chức năng Cuba thông báo Hệ thống Điện quốc gia (SEN) được kết nối lại, sau 2 lần mất điện toàn quốc trong vòng chưa đầy 24 giờ vào các ngày 2/8 và 3/8 vừa qua.

Việt Nam bàn giao hơn 470 tấn gạo sản xuất tại Cuba cho các đối tácCuba đẩy mạnh tái cấu trúc bộ máy hành chính nhà nướcCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Sửa chữa hệ thống đường dây ở Thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN) 

Liên đoàn Điện lực Quốc gia (UNE) cho biết, các sự cố mất kết nối toàn quốc trên là do các hiện tượng thời tiết ảnh hưởng đến lưới điện và tác động trực tiếp đến các tổ máy phát điện đang hoạt động, khiến chúng phải ngừng hoạt động.

Theo UNE, việc khôi phục lưới điện ở Cuba là một quá trình tốn nhiều công sức, có thể mất 24 giờ hoặc hơn. Điều này là do quá trình này bao gồm việc khởi động phát điện từ các nguồn đơn giản hơn (năng lượng mặt trời, thủy điện, máy phát điện) để cung cấp điện cho các khu vực nhỏ, sau đó được kết nối với nhau.

Mục tiêu của quá trình này là cung cấp đủ năng lượng cho các nhà máy nhiệt điện - trụ cột sản xuất điện ở Cuba - càng nhanh càng tốt để chúng có thể hoạt động trở lại và sản xuất lượng lớn điện năng đáp ứng nhu cầu. Cuba đã phải hứng chịu 12 lần mất điện trên toàn quốc trong 2 năm qua, một phần do hệ thống điện lạc hậu và khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng bởi lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, làm gián đoạn nhập khẩu dầu thô.

Tình hình năng lượng đã đạt đến mức báo động trong những tháng gần đây, với tình trạng mất điện hàng ngày do công suất phát điện không đủ thường kéo dài hơn 20 giờ ở Thủ đô La Habana và kéo dài đến 3 ngày liên tiếp ở các tỉnh khác.

Theo nhiều ước tính khác nhau, Cuba cần hơn 100.000 thùng dầu/ngày để đáp ứng nhu cầu năng lượng, trong đó khoảng 40.000 thùng được sản xuất trong nước. Phần còn lại sẽ phải nhập khẩu. Các tính toán độc lập ước tính rằng Cuba cần từ 8 tỷ đến 10 tỷ USD để cải tạo lưới điện ở quốc gia.

http://nhandan.vn/cuba-no-luc-khoi-phuc-he-thong-dien-sau-cac-su-co-toan-quoc-post980027.html?gidzl=55CBNipmsoOMJW9Um-ZQ8HvA05xTwjiXKamAMuwwWoTN65rUZR2DSWP50rdVjDak1n1I16BjaEXFoF3M90

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Cubanỗ lựckhôi phục hệ thống điệntoàn quốc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nối nỗ lực kiến tạo hòa bình

Vào những ngày đầu tháng 8 cách đây hơn 80 năm, hai quả bom nguyên tử dội xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người dân vô tội, để lại những vết thương hằn sâu lên nhiều thế hệ tại Nhật Bản.

Tiếp nối nỗ lực kiến tạo hòa bình
Việt Nam bàn giao hơn 470 tấn gạo sản xuất tại Cuba cho các đối tác

Việc Tập đoàn Thái Bình bàn giao hơn 470 tấn gạo đầu tiên sản xuất tại Cuba cho phía bạn là minh chứng thể hiện hiệu quả của hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; góp phần hiện thực hóa chủ trương tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư và bảo đảm an ninh lương thực giữa Việt Nam và Cuba.

Việt Nam bàn giao hơn 470 tấn gạo sản xuất tại Cuba cho các đối tác
Nỗ lực bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, từ siết trách nhiệm của các nền tảng số đến phát triển hệ thống xác minh độ tuổi. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị, hiệu quả của những nỗ lực này sẽ khó đạt như kỳ vọng nếu thiếu sự tham gia tích cực của phụ huynh và người giám hộ.

Nỗ lực bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Đức nỗ lực cải cách nền kinh tế

Chính phủ Đức vừa công bố gói biện pháp cải cách toàn diện, nhằm đưa nền kinh tế hàng đầu châu Âu trở lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định.

Đức nỗ lực cải cách nền kinh tế

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top