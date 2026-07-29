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Thế giới

Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến vận tải thương mại qua eo biển Hormuz

ClockThứ Năm, 06/08/2026 14:55
Ngày 5/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei cho biết, Iran và Oman đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về việc thiết lập một tuyến đường vận tải thương mại an toàn qua eo biển Hormuz.

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Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền bắc Oman, ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Ông Baghaei cũng cho biết, Tehran không có kế hoạch cử quan chức cấp cao đến thăm Pakistan hay Qatar vào cuối tuần này.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Iran, ông Baghaei đã phát biểu với báo giới rằng Iran và Oman đã đạt được sự hiểu biết chung về tọa độ địa lý của tuyến đường đề xuất và đang hoàn thiện một tuyên bố chung, trong đó nêu rõ các điểm chính đã thống nhất, với điều kiện là "một số bên thứ ba" không cản trở tiến trình này.

Ông Baghaei cho biết thêm, hai nước đã tiến hành tham vấn trong hai tháng qua về tuyến đường đề xuất, trong đó các cơ quan chức năng của Iran đang xem xét các khía cạnh kỹ thuật, pháp lý, an ninh và môi trường.

Theo ông Baghaei, eo biển này đã bị đóng cửa do hành động "gây hấn quân sự" của Mỹ và Israel nhắm vào Iran cũng như những hệ quả về an ninh đối với khu vực do hành động đó gây ra.

Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận song phương giữa Iran và Oman tự bản thân nó không đồng nghĩa với việc eo biển này đã trở nên an toàn cho các tàu thuyền qua lại, bởi vì lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ cũng như các hành động "gây hấn và đe dọa" khác nhắm vào Iran và lợi ích của nước này vẫn đang tiếp diễn.

Ngoài ra, ông Baghaei cũng nói với các phóng viên rằng hiện không có kế hoạch nào về chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi hay Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tới Pakistan hoặc Qatar vào cuối tuần này. Ông cho biết thêm rằng Pakistan và Qatar vẫn đang nỗ lực giảm bớt căng thẳng ở khu vực, còn Iran vẫn duy trì liên lạc và trao đổi quan điểm với các nước này.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, trong cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày, ông Araghchi đã thông báo cho người đồng cấp Italia Antonio Tajani về những động thái ngoại giao mới nhất giữa Iran và Oman. Theo IRNA, cả hai ngoại trưởng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tham vấn chính trị, ngoại giao và hợp tác khu vực nhằm góp phần giảm bớt căng thẳng.

Trước đó, Iran đã siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz vào ngày 28/2, cấm tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc có liên quan Israel và Mỹ đi qua, sau khi hai nước này thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran.

Quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều đợt tấn công nhắm vào các mục tiêu của Iran trong tháng trước, tuyên bố rằng đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhắm vào tàu thuyền trên eo biển Hormuz và nhằm mục đích "làm suy yếu khả năng đe dọa hoạt động vận tải thương mại của Iran".

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công sử dụng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

https://nhandan.vn/iran-va-oman-dat-thoa-thuan-ve-tuyen-van-tai-thuong-mai-qua-eo-bien-hormuz-post980035.html?gidzl=xDJdRnFbrM7koUvl7FtKPkRFwMu2_T1dgidZQr6jY66ldRHkKgU6DFx0wca0ez9e_vMxD6BA0Wev5-NOOm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: IranOmanđạt thỏa thuậneo biểnHormuz
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