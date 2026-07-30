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Thế giới

EU siết chặt quản lý AI

ClockChủ Nhật, 02/08/2026 15:15
Liên minh châu Âu (EU) triển khai thực thi các quy định quan trọng hàng đầu trong Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI). Ủy ban châu Âu (EC) thông báo, từ ngày 2/8, EU bắt đầu áp dụng các quy định yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo khi người dùng tương tác với AI hoặc tiếp cận nội dung do AI tạo ra.

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Tiêu đề Cẩm nang hướng dẫn về Đạo luật Trí tuệ nhân tạo của EU.

Theo đó, mọi nội dung do AI tạo ra phải được gắn nhãn nhận diện rõ ràng. Các chatbot và hệ thống AI phải thông báo cho người dùng rằng họ đang tương tác với trí tuệ nhân tạo.

Văn phòng AI thuộc EC chịu trách nhiệm giám sát và có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp quyền truy cập vào mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá mức độ tuân thủ. Nếu vi phạm các quy định của Đạo luật AI, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hoặc bị hạn chế tiếp cận thị trường EU. Đây được xem là bước ngoặt trong quá trình triển khai khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI, được EU thông qua năm 2024 và thực hiện theo lộ trình nhiều giai đoạn.

EU nhấn mạnh, mục tiêu của các quy định mới không phải là hạn chế việc phát triển hay ứng dụng AI vào đời sống, mà là giúp người dùng biết khi nào họ tương tác với AI và khi nào nội dung được tạo ra bằng AI, từ đó có thêm cơ sở để đánh giá độ tin cậy của thông tin.

Giới chức EC khẳng định, việc bắt đầu thực thi Đạo luật AI là bước tiến quan trọng nhằm xây dựng một hệ sinh thái AI minh bạch, đáng tin cậy hơn, giúp người dân và doanh nghiệp có thể yên tâm khai thác các lợi ích mà công nghệ này mang lại.

https://nhandan.vn/eu-siet-chat-quan-ly-ai-post979254.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: EUsiết chặtquản lýAI
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