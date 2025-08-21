Giáo dục thường xuyên khẳng định vai trò trong xây dựng xã hội học tập

Đào tạo nghề sơ cấp "Kỹ thuật chế biến món ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm"

Năm học 2024-2025, GDTX TP. Huế đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò trong việc xây dựng xã hội học tập và nâng cao dân trí. Công tác xóa mù chữ được đẩy mạnh, góp phần giảm rõ rệt tỷ lệ người mù chữ trên địa bàn. Toàn thành phố đã huy động 756 học viên tham gia các lớp xóa mù chữ; 27 học viên theo học chương trình GDTX cấp trung học cơ sở (THCS) và hơn 4.100 học viên GDTX cấp trung học phổ thông (THPT). Quy mô và số lượng học viên GDTX cấp THPT tăng đáng kể so với các năm trước. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT hệ GDTX đạt 89,57%.

Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được triển khai sâu rộng, thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của cộng đồng. Đến cuối năm 2024, toàn thành phố có 34,25% công dân được công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập”, vượt chỉ tiêu đề ra. Mạng lưới cơ sở GDTX được duy trì, trong đó hệ thống trung tâm ngoại ngữ, tin học và giáo dục kỹ năng sống ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân.

Công tác triển khai chương trình giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Trong năm học, hơn 16.000 lượt cán bộ, giáo viên hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; nhiều chuyên đề tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo được tổ chức. Công tác quản lý đối với các trung tâm GDTX, trung tâm ngoại ngữ - tin học và các cơ sở giáo dục ngoài công lập khác được tăng cường, đảm bảo hoạt động đúng quy định và nâng cao hiệu quả.

Bước sang năm học 2025-2026 trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT tiếp tục củng cố mạng lưới, đa dạng hóa chương trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giảng dạy đối với GDTX. Công tác xóa mù chữ được ưu tiên triển khai ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026-2030.