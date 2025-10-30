Ngành giáo dục dồn sức đi qua lũ

Học sinh trở lại lớp

Hỗ trợ toàn bộ sách giáo khoa

Những ngày sau lũ, khi việc học của học sinh vừa ổn định trở lại, câu chuyện về những bộ sách giáo khoa bị nước cuốn trôi hay ngâm hỏng khiến không ít người nặng lòng. Nguyễn Minh Bảo Anh, học sinh lớp 10A7, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ là một trong những học sinh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Nước lũ dâng cao bất ngờ đã cuốn trôi toàn bộ sách vở và làm hư hỏng phương tiện hàng ngày đến trường của em. Bảo Anh chia sẻ: “Sau khi đi học trở lại, nhà trường thông báo thống kê sách vở bị hư hỏng và học sinh chúng em sẽ được hỗ trợ sách giáo khoa mới, em mừng lắm!”.

Em Nguyễn Đỗ Kỳ Anh, học sinh lớp 8/6, Trường THCS Phạm Văn Đồng cũng rơi vào cảnh sách vở bị hư hỏng. Nhà Kỳ Anh nằm trên đường Hàn Mặc Tử, một trong những khu vực ngập sâu. Lũ rút, nhiều cuốn sách đều nhòe nát, không thể sử dụng. Trở lại lớp học sau lũ, Kỳ Anh lo lắng bởi nhiều cuốn sách cần cho chương trình học hiện đã hết hàng ở các nhà sách, không thể tìm mua bổ sung.

Nhiều đầu sách hiện đang khan hiếm, phụ huynh và học sinh đi khắp các nhà sách cũng không tìm mua được. Cô giáo Trần Thị Xuân Minh, giáo viên Trường THPT Hương Vinh cho biết, trước mắt, các em học sinh phải mượn sách của bạn để photo lại, bởi thời điểm này việc mua sách mới rất khó khăn. Những học sinh chỉ bị hỏng một vài cuốn cũng chọn giải pháp này.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong đợt lũ vừa qua, khoảng 4.351 bộ sách giáo khoa cùng nhiều bộ sách tham khảo, sách truyện… bị hư hỏng, cuốn trôi. Trong chuyến thăm động viên và trao quà hỗ trợ cho ngành giáo dục TP. Huế khắc phục thiệt hại lũ lụt vừa qua, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ hỗ trợ toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh bị thiệt hại, góp phần giảm gánh nặng cho phụ huynh và nhà trường. Hiện Sở GD&ĐT đã thống kê danh sách và gửi số lượng sách giáo khoa bị hư hỏng để được hỗ trợ. Sở cũng đã kết nối với các đơn vị tài trợ vở bị hư hỏng do lũ lụt cho học sinh với số lượng lớn.

Ưu tiên cho ngành giáo dục

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thiệt hại toàn ngành giáo dục ước trên 32 tỷ đồng, tập trung chủ yếu là bàn ghế ở tầng 1, máy vi tính, ti vi, sập tường rào, hệ thống phòng chống cháy, vật dụng cá nhân bán trú học sinh và khu vực bếp bán trú...

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, Sở đã tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí sửa chữa, gia cố trường lớp, tường rào, mái che, hệ thống điện trước, mua sắm thiết bị dạy học; trong đó, ưu tiên các điểm trường xuống cấp, nguy cơ mất an toàn. Lãnh đạo thành phố đã dành khoảng 23 tỷ đồng cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở khắc phục thiệt hại do lũ lụt. Các trường trực thuộc Sở GD&ĐT được bố trí khoảng 2 - 3 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất.

Trước mắt, ngành giáo dục ưu tiên mua sắm những thiết bị bị hư hỏng trong bão lũ. Về lâu dài, UBND thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT đưa vào đề án năm 2026 về đầu tư hạ tầng giáo dục theo hướng chủ động phòng tránh bão lụt. Sở sẽ tiến hành rà soát, thống kê và tổng hợp nhu cầu đầu tư của các trường theo hướng bền vững, dài hạn.

Để giảm thiểu thiệt hại, trước khi xảy ra lũ lụt, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động lực lượng tại chỗ, kịp thời tháo dỡ tivi, máy tính, thiết bị điện tử ở tầng 1 đưa lên tầng 2, hạn chế hư hỏng. Trách nhiệm này được quán triệt từ ban giám hiệu đến bảo vệ trong việc bảo quản tài sản nhà trường. Ngành cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục vùng ngập lụt luôn bố trí, sắp xếp thiết bị điện tử, thư viện, hồ sơ sổ sách… ở vị trí an toàn, khoa học. Thực tế cho thấy, nhiều trường thuộc vùng rốn lũ nội thành, như: THCS Lý Tự Trọng, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tiểu học Ngô Kha, Tiểu học Phú Cát… đã hạn chế đáng kể thiệt hại nhờ sự chủ động này.