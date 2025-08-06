Tiếp tục tạo bứt phá trong lĩnh vực giáo dục

Lãnh đạo thành phố tri ân cống hiến của các Trưởng phòng GD&ĐT cũ

Năm học 2024-2025 khép lại với nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao. TP. Huế xếp thứ 9/34 tỉnh, thành về phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, với 5 môn lọt vào top 10 cả nước về điểm trung bình. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có 85/108 học sinh đoạt giải, đưa Huế nằm trong nhóm 10 đơn vị dẫn đầu toàn quốc. Thành phố cũng có 4 học sinh đoạt huy chương tại các kỳ Olympic quốc tế và khu vực châu Á.

Công tác đầu tư cơ sở vật chất được đẩy mạnh, với hơn 470 tỷ đồng được phân bổ xây dựng, cải tạo phòng học, phòng chức năng và mua sắm thiết bị. Các lĩnh vực như giáo dục vùng khó khăn, phổ cập giáo dục, dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số, giáo dục kỹ năng sống, chuyển đổi số và dạy tiếng Anh cũng đạt nhiều kết quả tích cực. TP. Huế trở thành địa phương thứ 18 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ mức độ 2.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với không ít khó khăn, như: Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp; công tác xã hội hóa giáo dục hạn chế; việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày còn khó khăn; thiếu giáo viên ở bậc mầm non và tiểu học, tình trạng thừa - thiếu cục bộ ở cấp trung học chưa được khắc phục triệt để.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục...

Năm học 2024-2025, giáo dục mũi nhọn của TP. Huế đạt nhiều kết quả tốt. Trong ảnh là lễ đón Bùi Hoàng Đại Dương đoạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế

Năm học 2025-2026, ngành GD&ĐT TP. Huế chú trọng triển khai các chủ trương, chính sách mới về phát triển giáo dục đào tạo gắn liền với đánh giá, sắp xếp hoàn thiện quy mô, quy hoạch mạng lưới trường, lớp; thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới quản trị nhà trường. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu mới về phân cấp và đổi mới chương trình.

Cùng với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, ngành sẽ tăng cường quản lý, định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động và chuyển đổi số. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ AI, cải cách hành chính, kiểm tra trong lĩnh vực GD&ĐT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị ngành giáo dục tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Luật Nhà giáo và các chính sách phân cấp, phân quyền trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Bình nhấn mạnh yêu cầu đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tăng cường quyền tự chủ; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở những trường đủ điều kiện; phát triển năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và chuẩn bị điều kiện từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đề nghị ngành giáo dục ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 5 xã biên giới.

Về đội ngũ, tiếp tục rà soát, tuyển dụng và điều chuyển giáo viên hợp lý, khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ; xây dựng đề án phát triển đội ngũ nhà giáo giai đoạn 2026-2035; nghiên cứu thí điểm hợp đồng nghệ sĩ, vận động viên giỏi dạy các môn đặc thù trong trường học.