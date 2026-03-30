15 đội tranh tài chế biến món ăn với thịt gà Mỹ

Chuỗi hoạt động có sự tham gia của nhiều chuyên gia, đầu bếp

Chuỗi các hoạt động có sự tham gia của các bếp trưởng, đầu bếp tại các khách sạn lớn trên địa bàn TP. Huế, TP. Đà Nẵng. Tại chương trình, các chuyên gia đã tập huấn về “Chuỗi cung ứng dây chuyền lạnh và vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Năm nay, cuộc thi “Nấu ăn với thịt gà Mỹ - mùa 3” thu hút 15 đội thi với 30 thí sinh là các học sinh - sinh viên (HSSV) nghề kỹ thuật chế biến món ăn từ các hệ cao đẳng khóa 17, 18 và hệ trung cấp khóa 25, 26. Các đội thi thực hiện chủ đề chế biến 1 món ăn Âu/Á được chế biến từ nguyên liệu chính là gà Mỹ.

Ngoài giải thưởng, đội thi xuất sắc còn có cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để tham gia vòng chung kết toàn quốc tại TP. Đà Nẵng trong thời gian đến.

Theo ban tổ chức, đây là sự kiện được duy trì thường niên nhằm tăng cường sự hiểu biết của HSSV về ẩm thực Mỹ nói chung và các món ăn với nguyên liệu gà Mỹ nói riêng...