Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam lần đầu tiên đoạt giải cuộc thi Global Chefs Challenge Finals 2026

Đội đầu bếp Việt Nam trong cuộc thi.(Ảnh: Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi với đại diện chính là đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng, cùng đầu bếp phụ Lê Đắc Minh Quân, dưới sự huấn luyện, đồng hành chuyên môn của ông Văn Phú Phương Dũng.

Các thành viên đều là hội viên thuộc Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn (SPC), trực thuộc Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là thành viên chính thức của Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam.

Tại vòng chung kết, Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Bạc, xếp hạng 8 thế giới trong tổng số 15 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hạng mục Global Chefs Challenge - nội dung thi danh giá nhất dành cho đầu bếp chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs).

Ở bảng xếp hạng chung cuộc, Italy đứng vị trí số 1 với 94.167 điểm, tiếp theo là Đan Mạch với 93.333 điểm và Singapore với 92.458 điểm. Việt Nam xếp thứ 8, vượt qua nhiều đội tuyển đến từ các quốc gia có truyền thống phát triển mạnh về ẩm thực và đào tạo nghề bếp.

Được biết để đến vòng chung kết cuộc thi Thử thách Đầu bếp Toàn cầu 2026, các đầu bếp phải vượt qua những vòng loại khu vực cấp châu lục đầy khắt khe trong năm 2025 ở 4 hạng mục: Bảng đầu bếp chuyên nghiệp - Global Chefs Challenge, Bảng đầu bếp trẻ - Young Chefs Challenge, Bảng đầu bếp bánh - Pastry Chefs Challenge,Bảng đầu bếp chay - Vegan Chefs Challenge.

Trong đó, Global Chefs Challenge là hạng mục danh giá nhất dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp, nơi các thí sinh thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thực chiến đỉnh cao. Ở mỗi vòng loại châu lục, chỉ có 2 đại diện xuất sắc nhất giành quyền tham dự vòng chung kết của hạng mục này.

Tại khu vực châu Á, Việt Nam và Singapore là hai quốc gia đạt số điểm cao nhất tại vòng loại năm 2025, vượt qua 14 quốc gia cùng hơn 100 đầu bếp để giành quyền đại diện châu lục đến Wales tranh tài.

Đây là lần tiên Việt Nam tham dự cuộc thi Global Chefs Challenge. Global Chefs Challenge là cuộc thi nghề bếp quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Worldchefs, quy tụ những đầu bếp xuất sắc nhất thế giới sau quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt từ các khu vực châu lục.

Cuộc thi là nơi các đội tuyển thể hiện năng lực chuyên môn, kỹ thuật chế biến, khả năng sáng tạo, quản lý thời gian, xử lý nguyên liệu và tiêu chuẩn trình bày món ăn trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Thành tích Huy chương Bạc trong lần tham dự này đã góp phần khẳng định năng lực của đội ngũ đầu bếp trẻ đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế, đồng thời tạo động lực cho phong trào phát triển nghề nghiệp trong nước.

